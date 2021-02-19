Son dakika haberi: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Özünde milletimizin mayası olan yeni bir anayasa, yarınlarımıza, çocuklarımıza bırakacağımız en değerli miras...
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Son dakika haberi: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Özünde milletimizin mayası olan yeni bir anayasa, yarınlarımıza, çocuklarımıza bırakacağımız en değerli miras...

19.02.2021 11:07 | Son Güncelleme: 19.02.2021 11:07
Son dakika haberi: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül:

Son dakika haber: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Özünde milletimizin mayası olan yeni bir anayasa, yarınlarımıza, çocuklarımıza bırakacağımız en değerli miras olacaktır.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Özünde milletimizin mayası olan yeni bir anayasa, yarınlarımıza, çocuklarımıza bırakacağımız en değerli miras olacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz

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