Son dakika haberi: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Özünde milletimizin mayası olan yeni bir anayasa, yarınlarımıza, çocuklarımıza bırakacağımız en değerli miras...
19.02.2021 11:07 | Son Güncelleme: 19.02.2021 11:07
Son dakika haber: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Özünde milletimizin mayası olan yeni bir anayasa, yarınlarımıza, çocuklarımıza bırakacağımız en değerli miras olacaktır.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Özünde milletimizin mayası olan yeni bir anayasa, yarınlarımıza, çocuklarımıza bırakacağımız en değerli miras olacaktır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz