Son dakika haberi: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Özünde milletimizin mayası olan yeni bir anayasa, yarınlarımıza, çocuklarımıza bırakacağımız en değerli miras...

Son dakika haber: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Özünde milletimizin mayası olan yeni bir anayasa, yarınlarımıza, çocuklarımıza bırakacağımız en değerli miras olacaktır.