"Mahkemeler tarafından 2020 yılında 244 bin 985 önleyici tedbir kararı verildi"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Mahkemeler tarafından 2020 yılında 244 bin 985 önleyici tedbir kararı verildi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Mahkemeler tarafından 2020 yılında 244 bin 985 önleyici tedbir kararı verildi. Koruyucu tedbir kararı verilen kişi sayısı ise 7 bin 293. 2021 yılının Mayıs ayına kadar geçen süreçte 105 bin 595 kişi hakkında önleyici tedbir kararı verildi. Koruyucu tedbir sayısı ise 4 bin 211" dedi.

Adalet Bakanı Gül, Kadına Şiddetin Sebeplerinin Araştırılması Komisyonu'na katıldı ve milletvekillerine bilgi verdi. Gül, hakim ve Cumhuriyet Savcısı kadın-erkek oranlarına ilişkin olarak, "2002 yılında erkek Cumhuriyet Savcısı 3 bin 114, kadın Cumhuriyet Savcısı 122, erkek hakim 4 bin 388, kadın hakim bin 725. Kadın savcı ve hakim oranı ise yüzde 19.7. 2021 yılında erkek Cumhuriyet Savcısı 5 bin 845, kadın Cumhuriyet Savcısı bin 43. Erkek hakim 8 bin 124, kadın hakim 6 bin 930. Kadın savcı ve hakim oranı ise yüzde 36.3. 19 yılda erkek savcı artışı yüzde 88, kadın savcı artışı yüzde 755. Erkek hakim artışı yüzde 85, kadın hakim artışı yüzde 302" ifadelerini kullandı.

Dördüncü yargı paketindeki düzenleme ile eşe karşı işlenen suçların boşanmış eşi de kapsayacağını belirten Gül, "Kadına şiddet özel soruşturma büroları kurulmaya devam edecek 81 il ve 126 ilçe de kuruldu. Kadına şiddet konusunda hakimlere 6 bin 656 eğitim programı düzenlendi. 805 hakim tedbir hakimi olarak belirlendi. Şiddete karşı elektronik kelepçe takılan kişi sayısı 272. 103 adliyede kurulan adli görüşme odalarında 520 görüşme gerçekleşti" şeklinde konuştu.

Kadına yönelik şiddet büroları hakkında bilgi veren Gül, "Şiddet mağduru koruyucu ve önleyici tedbir kararları ivedilikle isteniyor. Eylemin niteliğine göre uygun etkili koruma tedbirlerine başvurulması ( tutuklama/ adli kontrol) sağlanıyor. Aile içi ve kadına yönelik şiddet suçları soruşturma bürolarında şiddet İstanbul'da 38, Ankara'da 11, İzmir'de 7, Bursa'da 7, Antalya'da 7, Gaziantep'de 4, Adana'da 4 Cumhuriyet Savcısı görev yapıyor" diye konuştu.

Gül, şöyle devam etti:

"Mahkemeler tarafından 2020 yılında 244 bin 985 önleyici tedbir kararı verildi. Koruyucu tedbir kararı verilen kişi sayısı ise 7 bin 293. 2021 yılının Mayıs ayına kadar geçen süreçte 105 bin 595 kişi hakkında önleyici tedbir kararı verildi. Koruyucu tedbir sayısı ise 4 bin 211. Verilen kararlar kapsamında 2020 yılında 10 bin 300 kişinin silahı kolluğa teslim edildi. 2021 yılının ilk 5 ayında ise bu rakam 6 bin 50. 2020 yılında tedbir kararlarına uymadığı için zorlama hapsi verilen kişi sayısı 4 bin 820."

(Ahmet Umur Öztürk/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı