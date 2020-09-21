Son dakika haberi: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dimokratia gazetesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret...
Son dakika haberine göre Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dimokratia gazetesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren manşetinden dolayı Yunanistan Adalet Bakanı Tsiaras'a mektup gönderdi.
21.09.2020 14:16 | Son Güncelleme: 21.09.2020 14:21
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dimokratia gazetesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren manşetinden dolayı Yunanistan Adalet Bakanı Tsiaras'a mektup gönderdi. - ANKARA
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı