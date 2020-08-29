Son dakika haberi | Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den "Doğu Akdeniz" açıklaması Açıklaması
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Son dakika haberi | Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den "Doğu Akdeniz" açıklaması Açıklaması

Son dakika haberleri: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Doğu Akdeniz'deki gelişmelere ilişkin, "Biz bu ülkenin menfaatini havada, karada, denizde nerede olursa olsun, bedeli ne olursa olsun korumaya devam edeceğiz, bundan kimsenin kuşkusu olmasın.

Son dakika haberi | Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den
29.08.2020 12:47 | Son Güncelleme: 29.08.2020 12:47

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Doğu Akdeniz'deki gelişmelere ilişkin, "Biz bu ülkenin menfaatini havada, karada, denizde nerede olursa olsun, bedeli ne olursa olsun korumaya devam edeceğiz, bundan kimsenin kuşkusu olmasın." dedi.

Gül, Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir düğün salonu bahçesinde gerçekleştirilen AK Parti Nizip 7. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı.

Burada konuşan Gül, dün Hakkari'de şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ümit Çıkın için Allah'tan rahmet, ailesine baş sağlığı diledi.

İçerisinde bulunulan muharrem ayının bolluk ve bereket ayı olduğunu dile getiren Gül, "Şehitlerin efendisi Hazreti Hüseyin'i ve tüm şehitleri rahmetle yad ediyorum. Ehlibeyt yolumuzdur, Hazreti Hüseyin'in yolu yolumuzdur ve kıyamete kadar bu coğrafyada daima bu coğrafyanın sahipleri Hazreti Hüseyin'in yolundan gidecektir, Yezid'in yolundan gitmeyecektir. Yezid siyaseti ve anlayışına karşı çıkmaya devam edeceğiz, Hazreti Hüseyin ve ehlibeytin yolunda olmaya devam edeceğiz millet olarak." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin bu günlere kolay gelmediğini ve bağımsızlık yolunda bazı bedellerin ödendiğini söyleyen Gül, bu yolda mücadele eden herkese minnet duyduklarını kaydetti.

Gül, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Karadeniz'deki gaz rezervinin herkese hayırlı olmasını diledi.

Söz konusu keşif sonrası millet olarak heyecanlandıklarını belirten Gül, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu keşif karşısında millet olarak hepimiz heyecanlandık, gurur duyduk ve sevindik. Ama bir baktık ki buna üzülenler, adeta rahatsız olanlar var. Bu milletin kaynakları artacak diye, cebine daha fazla ekmek ve para girecek diye, doğalgaz faturası azalacak diye, bu millet için bu memleket için sevinmeyenleri gerçekten Allah'a havale ediyorum. Ama çok şükür bunların sayısı fazla değil. Milletimiz her şeyi görüyor ve farkında. Bu az sayıda olan kişileri de zamanı geldiğinde bu millet sandıkta rehabilite edecektir, hiç merakınız olmasın. Allah hiç kimseyi bu ülkenin menfaatine olan bu duruma üzülecek hale düşürmesin. Çok acı bir tablodur. Bizim derdimiz partinin yükselmesi ve particilik değil, bizim derdimiz memleket sevdasıdır, büyük Türkiye sevdasıdır."

"Mavi vatanda verilecek bir damla suyumuz yoktur"

Gül, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin hak ve menfaatleri neyi gerektiriyorsa o konuda asla taviz vermeyeceklerini vurguladı.

Bu konuda kararlı olduklarını ve bunun hiç kimse tarafından engellenemez olduğunu vurgulayan Gül, şunları söyledi:

"Biz bu ülkenin menfaatini havada, karada, denizde nerede olursa olsun, bedeli ne olursa olsun korumaya devam edeceğiz, bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Bugün Doğu Akdeniz meselesi de hükumet ve devlet olarak öncelikle üzerinde durduğumuz bir konudur. Türkiye en uzun kıyı şeridi olan bir ülkedir ve burada hiçbir hakkımızı asla ve asla zayi etmeyeceğiz. Bu ülkenin verilecek hiçbir çakıl taşı olmadığı gibi, mavi vatanda da verilecek bir damla suyumuz yoktur. Doğu Akdeniz'de yürütülmeye çalışılan hukuk dışı hiçbir eylem ve anlaşma geçerli değildir. Uluslararası hukuk neyi diyorsa, bu hukukun birliğini ve milletimizin menfaatini korumaya devam edeceğiz. Hiçbir beşeri güç, bizim bu anlamda çabalarımızı engelleyemeyecek. Ülkemizin tüm meşru haklarını korumaya devam edeceğiz."

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Kaynak: AA

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