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Son dakika haberi | Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Bursa Valiliğini ziyaret etti

AA / Sinan Balcıkoca - Haberler | Politika
Son dakika haberi | Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Bursa Valiliğini ziyaret etti

Son dakika haberler: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Bursa Valisi Yakup Canbolat'a ziyarette bulundu.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Bursa Valisi Yakup Canbolat'a ziyarette bulundu.

Heykel semtindeki tarihi Valilik binasına gelen Gül'ü Vali Canbolat ve bazı Ak Parti milletvekilleri karşıladı.

Valilik şeref defterini imzalayan Gül, basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Vali Canbolat'tan şehirdeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

AA / Sinan Balcıkoca - Son Dakika Haberleri
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