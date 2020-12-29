Adalet Bakanı Gül'den akademisyen Sözer'in öldürülmesine ilişkin açıklama Açıklaması
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Adalet Bakanı Gül'den akademisyen Sözer'in öldürülmesine ilişkin açıklama Açıklaması

29.12.2020 18:27 | Son Güncelleme: 29.12.2020 18:58
Adalet Bakanı Gül'den akademisyen Sözer'in öldürülmesine ilişkin açıklama Açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Aylin Sözer'i vahşice katleden caninin hak ettiği cezayı alması için yargı gerekeni yapacaktır.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Aylin Sözer'i vahşice katleden caninin hak ettiği cezayı alması için yargı gerekeni yapacaktır." ifadesini kullandı.

Gül, İstanbul Maltepe'de öldürülmüş halde bulunan, öğretim görevlisi Sözer'e ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Abdulhamit Gül, "Aylin Sözer'i vahşice katleden caninin hak ettiği cezayı alması için yargı gerekeni yapacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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