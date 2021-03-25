Son dakika haberi... Açılmayan yolda mahsur kalan aileyi jandarma kurtardı
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Son dakika haberi... Açılmayan yolda mahsur kalan aileyi jandarma kurtardı

25.03.2021 11:49 | Son Güncelleme: 25.03.2021 11:53
Son dakika haberi... Açılmayan yolda mahsur kalan aileyi jandarma kurtardı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Eskişehir'de kar yağışı nedeniyle açılmayan köy yolunda mahsur kalan aileyi jandarma ekipleri kurtardı.

Eskişehir'de kar yağışı nedeniyle açılmayan köy yolunda mahsur kalan aileyi jandarma ekipleri kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Sivrihisar ilçesinin Kaymaz mahallesinden Beylikova'nın İkipınar Mahallesine giden E.Ç. idaresindeki içinde eşi ve çocuğunun da olduğu araç yoğun kar ve tipi nedeniyle kapanan yolda mahsur kaldı. Kapanan yolda ilerleyemeyen E.Ç., durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Jandarma ekipleri aileye ulaşıp kurtardı

Beylikova İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler ailenin kaldığı ihbarını alması belirtilen alana hareket etti. Ekipler aileye ulaşarak başta küçük çocuk ile anne ve babasını bulundukları araç içinden kurtardı.

Ailenin aracı çekildi

Kapanan yolda kurtarılan aile ekipler tarafından evlerine ulaştırılırken, araçlar ise kara saplanan alandan çekildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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