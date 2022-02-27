Son dakika haberi | Açılan ateş sonucu hasar alan gemiler Türk kurtarma römorkörleri refakatinde Boğaz'dan geçti

İSTANBUL (İHA) - Açılan ateş sonucu hasar alan gemiler Türk kurtarma römorkörleri refakatinde Boğaz'dan geçti

ANKARA - Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Açılan ateş sonucu hasar alan NAMURA QUEEN ve LORD NELSON isimli gemilerin, Türk kurtarma römorkörleri refakatinde İstanbul Boğazı'ndan geçişlerini tamamladığını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Açılan ateş sonucu hasar alan NAMURA QUEEN ve LORD NELSON isimli gemiler, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimizin koordinasyonunda, Kılavuz Kaptanlarımız ile Kurtarma-6 ve Kurtarma-7 Römorkörlerimiz refakatinde İstanbul Boğazı geçişlerini tamamladı" ifadeleri kullanıldı.