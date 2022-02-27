Son dakika haberi | Açılan ateş sonucu hasar alan gemiler Türk kurtarma römorkörleri refakatinde Boğaz'dan geçti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | Açılan ateş sonucu hasar alan gemiler Türk kurtarma römorkörleri refakatinde Boğaz'dan geçti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Son dakika haberi: Açılan ateş sonucu hasar alan gemiler Türk kurtarma römorkörleri refakatinde Boğaz'dan geçti Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Açılan ateş sonucu hasar alan NAMURA QUEEN ve LORD NELSON isimli gemilerin, Türk kurtarma römorkörleri refakatinde İstanbul Boğazı'ndan geçişlerini tamamladığını açıkladı.

İSTANBUL (İHA) - Açılan ateş sonucu hasar alan gemiler Türk kurtarma römorkörleri refakatinde Boğaz'dan geçti

ANKARA - Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Açılan ateş sonucu hasar alan NAMURA QUEEN ve LORD NELSON isimli gemilerin, Türk kurtarma römorkörleri refakatinde İstanbul Boğazı'ndan geçişlerini tamamladığını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Açılan ateş sonucu hasar alan NAMURA QUEEN ve LORD NELSON isimli gemiler, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimizin koordinasyonunda, Kılavuz Kaptanlarımız ile Kurtarma-6 ve Kurtarma-7 Römorkörlerimiz refakatinde İstanbul Boğazı geçişlerini tamamladı" ifadeleri kullanıldı.

Son dakika haberi | Açılan ateş sonucu hasar alan gemiler Türk kurtarma römorkörleri refakatinde Boğaz'dan geçti

Son dakika haberi | Açılan ateş sonucu hasar alan gemiler Türk kurtarma römorkörleri refakatinde Boğaz'dan geçti

Son dakika haberi | Açılan ateş sonucu hasar alan gemiler Türk kurtarma römorkörleri refakatinde Boğaz'dan geçti

İhlas Haber Ajansı / Doğukan Gürel - 3. Sayfa

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İstanbul Boğazı, İstanbul, Türk, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title