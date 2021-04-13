ACİL TIP UZMANI DOKTOR OTOMOBİLİYLE TAKLA ATTIĞI KAZADA ÖLDÜ
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ACİL TIP UZMANI DOKTOR OTOMOBİLİYLE TAKLA ATTIĞI KAZADA ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ISPARTA'da otomobiliyle takla atan acil tıp uzmanı doktor İhsan Ulusoy (30) yaşamını yitirdi.

ISPARTA'da otomobiliyle takla atan acil tıp uzmanı doktor İhsan Ulusoy (30) yaşamını yitirdi. Kaza anı güvenlik kamerasına da anbean yansıdı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Isparta- Afyonkarahisar karayolu Keçiborlu ilçesi kavşağında meydana geldi. Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli acil tıp uzmanı doktor İhsan Ulusoy yönetimindeki 07 MRU 15 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanarak takla attı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri İhsan Ulusoy'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Ulusoy'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Isparta Şehir Hastanesi morguna kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

KAZA GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Öte yandan kaza bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarına yansıdı. İhsan Ulusoy'un kullandığı otomobilin kontrolden çıkarak yol kenarındaki tabelaya çarptıktan sonra taklalar atarak şarampole yuvarlandığı anlar yer aldı.

ACİL TIP UZMANI DOKTOR OTOMOBİLİYLE TAKLA ATTIĞI KAZADA ÖLDÜ
ACİL TIP UZMANI DOKTOR OTOMOBİLİYLE TAKLA ATTIĞI KAZADA ÖLDÜ
ACİL TIP UZMANI DOKTOR OTOMOBİLİYLE TAKLA ATTIĞI KAZADA ÖLDÜ
ACİL TIP UZMANI DOKTOR OTOMOBİLİYLE TAKLA ATTIĞI KAZADA ÖLDÜ
ACİL TIP UZMANI DOKTOR OTOMOBİLİYLE TAKLA ATTIĞI KAZADA ÖLDÜ
ACİL TIP UZMANI DOKTOR OTOMOBİLİYLE TAKLA ATTIĞI KAZADA ÖLDÜ
ACİL TIP UZMANI DOKTOR OTOMOBİLİYLE TAKLA ATTIĞI KAZADA ÖLDÜ
ACİL TIP UZMANI DOKTOR OTOMOBİLİYLE TAKLA ATTIĞI KAZADA ÖLDÜ
ACİL TIP UZMANI DOKTOR OTOMOBİLİYLE TAKLA ATTIĞI KAZADA ÖLDÜ
ACİL TIP UZMANI DOKTOR OTOMOBİLİYLE TAKLA ATTIĞI KAZADA ÖLDÜ
ACİL TIP UZMANI DOKTOR OTOMOBİLİYLE TAKLA ATTIĞI KAZADA ÖLDÜ
ACİL TIP UZMANI DOKTOR OTOMOBİLİYLE TAKLA ATTIĞI KAZADA ÖLDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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