Son dakika haberi... ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİNİ BIRAKIP, KENTİN TEK KADIN AMBULANS ŞOFÖRÜ OLDU
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Son dakika haberi... ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİNİ BIRAKIP, KENTİN TEK KADIN AMBULANS ŞOFÖRÜ OLDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: KAYSERİ'de Şerife Kemal (30), acil tıp teknisyenliğini bırakıp ambulans şoförü oldu.

KAYSERİ'de Şerife Kemal (30), acil tıp teknisyenliğini bırakıp ambulans şoförü oldu. 112 Acil Sağlık Merkezi'nin tek kadın ambulans şoförü olan Kemal, Kadın sürücü olduğum için herkes şaşkınlıkla tepki veriyor. İşimi zorlaştıran kadar kolaylaştıran da sürücülerimiz oluyor dedi.

Kayseri'de 1 çocuk annesi Şerife Kemal, 7 yıl önce acil tıp teknisyeni olarak İl Sağlık Müdürlüğü'nde göreve başladı. Ambulansta 2 yıl acil tıp teknisyenliği yapan Kemal, acil hastaların tedavisini gerçekleştirdi. Sonrasında ambulans şoförlüğüne olan ilgisi nedeniyle sürücü kurslarında eğitimler aldı. Ardından çalıştığı birime ambulans şoförü olmak istediğini iletti. İl Sağlık Müdürlüğü'nün onayıyla Şerife Kemal, 5 yıl önce ambulans şoförlüğüne başladı. Şehrin tek kadın ambulans şoförü olan Şerife Kemal, acil hastaların imdadına yetişiyor. Yaşadığı süreci anlatan Kemal, Şoförlüğü karşı hep ilgim vardı. Kendimi sürücü olarak yetiştirmiştim. Güvenim geldiğinde amirlerimize ambulans sürmek istediğimi ilettim. Talebim olumlu karşılanıp gerekli eğitimi aldıktan sonra ambulans şoförü olarak göreve başladım. Vaka ortalamamız gün içerisinde pandemi nedeniyle arttı. Günde 8-10 vaka değerlendiriyoruz. Kendi alanımızın dışında çevre bölgelere de takviye olarak gidiyorum. Çalışma sürecimiz yoğun ve yıpratıcı olsa da tüm hasta ve yaralıları en kısa ve güvenli şekilde hastaneye götürmeyi başarıyoruz diye konuştu.

'ŞAŞKINLIKLA TEPKİ VERİYORLAR'

Şerife Kemal, kendisini ambulans kullanırken görenlerin şaşırdığını belirterek, Önceliğimiz acil sağlık hizmetlerini aksatmadan soğukkanlılığımızı koruyarak hastaları güvenli şekilde hastaneye ulaştırıyoruz. Aracımın bakım ve temizliğini kendim yapıyorum. Vaka çıkış hazırlıklarını kontrol ediyorum. Arıza takibi ve giderilmesi bizzat şahsım tarafından yapılıyor. Kadın sürücü olduğum için herkes şaşkınlıkla tepki veriyor. İşimi zorlaştıran kadar kolaylaştıran da sürücülerimiz oluyor ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi... ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİNİ BIRAKIP, KENTİN TEK KADIN AMBULANS ŞOFÖRÜ OLDU
Son dakika haberi... ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİNİ BIRAKIP, KENTİN TEK KADIN AMBULANS ŞOFÖRÜ OLDU
Son dakika haberi... ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİNİ BIRAKIP, KENTİN TEK KADIN AMBULANS ŞOFÖRÜ OLDU
Son dakika haberi... ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİNİ BIRAKIP, KENTİN TEK KADIN AMBULANS ŞOFÖRÜ OLDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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