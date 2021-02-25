Açık kalp cerrahisi olmadan yapılan operasyonla sağlığına kavuştu

İZMİR Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Medical Park Hastanesi'nde Mitraclip (Ameliyatsız Mitral Kapak Yetmezliği Tamiri) yönteminin G4 versiyonu uygulanan 70 yaşındaki Dale Yarker, sağlığına kavuştu.

Nefes darlığı, yürümekte zorluk ve çabuk yorulma şikayetleri bulunan Dale Yarker, İEÜ Medical Park Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan kontrollerde, Yarker'in 'kalp yetmezliğiyle mitral kapakta geriye doğru kan kaçağı' bulunduğu tespit edildi. Mitraclip yönteminin, G4 versiyonu ile açık kalp cerrahisi olmadan yapılan operasyonda Dale Yarker, sağlığına kavuştu.

Operasyon sonrası şikayetlerinin ortadan kalktığını belirten Dale Yarker, "Bacaklarda şişlik, hareket etmemi zorlaştıracak derecede nefes darlığı şikayetleriyle geldim. Şu an kendimi iyi hissediyorum. Operasyonun ardından şikayetlerim azaldı. Daha önce açık kalp cerrahisini, Frankfurt'ta oldum. Bu imkandan haberim yoktu" dedi.

Operasyonu yapan Kardiyoloji Kliniği'nden Prof. Dr. Ertuğrul Ercan, geliştirilen yeni metot ile birlikte uygulanan mitraclip yöntemine yeni özellikler kazandırıldığını belirterek, "Geliştirilen G4 versiyonu, yönteme mandal ebadının değişmesi, mandalın yanaklarını ayrı ayrı kullanabilme yeteneği, daha pratik uygulama ve işlem süresini kısaltacak yeni özellikler kazandırdı. İleri kalp yetmezliği, ileri mitral kapak hastalığı olan ve cerrahi yöntemlerin riskli olduğuna kanaat getirdiğimiz hastalarda çeşitli tedavi seçenekleri kardiyolojik olarak mümkün. Mitral kapak hastalığının tedavisi daha kolay, uygulaması daha başarılı hale geldi" diye konuştu.

Prof. Dr. Ercan, "Kalp yetmezliği gelişmiş hastalarda kalbin büyümesine bağlı olarak kapaklarda kan kaçağı oluşabiliyor. Bu durum, kalbin boşluklarının büyümesi, kalbin genişlemesi ve kapakların artık birbirine temas edememesi nedenleriyle gelişebiliyor. Bu durum gelişirse, kalp yetmezliğini daha da ağırlaştırabilen sonuçlara neden olabiliyor. Uygun hastalarda mitral kapaktaki geriye doğru kan kaçağının düzeltilmesi, hastanın kalp yetmezliğine gidişini, klinik şikayetlerini oldukça geriletiyor. Hastalara uzun dönemde yaşam konforu ve hayatta kalma süreleriyle ilgili olumlu etkileri bulunuyor. Günümüze kadar yapılan uygulamalarda mitral kapak üzerine takılan 'clip' dediğimiz mandal uygulamasının bazı zorlukları vardı. Bu nedenle yeni versiyon geliştirildi. Hastamızda Türkiye'de ilk defa yeni geliştirilen ve üzerine yeni özellikler eklenmiş mandalla, mitral kapaktaki yetmezlik tedavi edildi. Öncesinde çok ağır derecede olan kapak yetmezliği şu anda oldukça başarılı bir noktaya geldi ve azaldı. Klinik olarak önemsiz bir noktaya geldi. Hastamızın şikayetlerinde belirgin bir şekilde azalma oldu. Vücuttaki şişlikleri geriledi, kendisiyle konuştuğumuzda da efor kapasitesinin yani yorulmadan hareket etme yeteneğinin oldukça arttığını belirtti" dedi.

Bu yöntemin uygulanacağı hastanın mevcut durumu itibariyle ameliyata zorluk teşkil eden bulguları olması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Ertuğrul Ercan, "Hasta önceden baypas operasyonu geçirmişse, çok ileri kalp yetmezliği varsa, ameliyatın yapılmasını mümkün kılmayan ya da zorlaştıran risk faktörleri varsa, bu gibi durumlarda bu uygulamayı tercih ediyoruz. Bu operasyonun yapılabilmesi için sol tarafta bulunan mitral kapakta ciddi derecede geriye doğru kan kaçağının bulunması gerekiyor. Düzeltilmesi durumunda kalp yetmezliği üzerine olumlu etkisi olacağına kanaat getiriyorsak, bu uygulamayı yapıyoruz. Mandallama işlemi yapıldıktan sonra kapaktaki düzelme yavaş bir seyirde hastanın şikayetlerini azaltmaya başlıyor. Bu düzelme hemen ertesi gün başlasa da tam olarak hastanın şikayetlerine yansıması ve olumlu etkilerinin kazancı 6 aya kadar devam ediyor. Uzun dönemde de kalp yetmezliğinin daha iyi bir noktaya gelmesi, kalbin büyümesinin engellenmesi, kalbin kasılma gücünün artması, daha fazla kanı pompalayabilmesi sağlanıyor" şeklinde konuştu.

Yöntemin kasık bölgesinden açık kalp cerrahisi uygulanmadan yapıldığını kaydeden Prof. Dr. Ertuğrul Ercan, "Eskiden tedavi için çok farklı uygulamalar vardı. Bizim kabul edilen ve eskiden beri uygulanan yöntemimiz cerrahiydi. Fakat cerrahi ağır kalp yetmezliği olan hastalarda işlem sırasında ve işlemden sonra ameliyata bağlı ya da ikincil komplikasyonlar dediğimiz istenmeyen olaylara neden olabiliyordu. Bunun önüne geçebilmek için son 10 yılda ilerleyen ve son 5 yılda kabul gören mitral kapağı mandallama işlemi, mitraclip işlemi günümüzde hızla ilerledi ve artık yeni bir jenerasyonla daha kolay, daha başarılı kılan nitelikler kazandı. Mitral kapağın etrafına uygulanan plastik halka büzücü uygulamaları da var. Ancak bu kadar başarılı sonuç vermiyor. Genel anlamıyla bakıldığı zaman mitral kapaktaki yetmezliği en başarılı şekilde azaltan yöntem mitraclip işlemidir. Bu yöntem kasık bölgesinden açık kalp cerrahisi uygulanmadan yapılabiliyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı