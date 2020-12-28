Son dakika haberi: Cezaevinde yangın tatbikatı paniğe neden oldu
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Son dakika haberi: Cezaevinde yangın tatbikatı paniğe neden oldu

28.12.2020 15:05 | Son Güncelleme: 28.12.2020 15:52

Bir son dakika haberine göre -Cezaevinde yangın tatbikatı paniğe neden oldu Gaziantep'teki Açık Cezaevi'nde yangın tatbikatı paniğe neden oldu.

-Cezaevinde yangın tatbikatı paniğe neden oldu

GAZİANTEP - Gaziantep'teki Açık Cezaevi'nde yangın tatbikatı paniğe neden oldu. Yapılan yangın anonsları üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Gaziantep Açık Cezaevi'nde doğal gaz nedeniyle yangın çıktığı ve 3 kişinin yaralandığı ihbarı üzerine kentteki, itfaiye, sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri alarma geçti. Yapılan anonslar üzerine cezaevine art arda giren itfaiye ve ambulanslar çevredeki insanları da korkuttu. Yapılan anonslar ve vatandaşların ihbarı ile harekete geçen ekipler cezaevine ulaştığında gerçek ortaya çıktı.

Son dakika haberi: Cezaevinde yangın tatbikatı paniğe neden oldu
Son dakika haberi: Cezaevinde yangın tatbikatı paniğe neden oldu
Son dakika haberi: Cezaevinde yangın tatbikatı paniğe neden oldu
Son dakika haberi: Cezaevinde yangın tatbikatı paniğe neden oldu
Son dakika haberi: Cezaevinde yangın tatbikatı paniğe neden oldu
Son dakika haberi: Cezaevinde yangın tatbikatı paniğe neden oldu
Son dakika haberi: Cezaevinde yangın tatbikatı paniğe neden oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SAİD VAKKAS YAĞCI

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