Acemi kasaplar soluğu hastanede aldı
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Acemi kasaplar soluğu hastanede aldı

İhlas Haber Ajansı / Bahadır Turgut - Haberler | Yaşam

Acemi kasaplar soluğu hastanede aldı Kurban Bayramın ilk saatlerinde vücutlarının çeşitli yerlerini yaralayan kasap ve vatandaşlar soluğu hastanede aldı.

Acemi kasaplar soluğu hastanede aldı

ESKİŞEHİR - Kurban Bayramın ilk saatlerinde vücutlarının çeşitli yerlerini yaralayan kasap ve vatandaşlar soluğu hastanede aldı.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde vatandaşlar, namaz sonrası kurbanlarını kesmeye başladı. Eskişehir'de önceki kurban bayramlarında olduğu gibi bu bayram da acemi kasaplar kesim işlemleri sırasında vücutlarının çeşitli yerlerini yaralayarak soluğu en yakın hastanede aldı. Genellikle el ve kol bölgesini kestirdiği gözlenen acemi kasaplar, tedavilerinin ardından sargılı bir biçimde evlerinin yolunu tuttu.

Öte yandan şehrin çeşitli hastanelerinde sabahtan öğle saatlerine kadar acemi kasaplardan dolayı zaman zaman yoğunluk yaşandığı öğrenildi.

Acemi kasaplar soluğu hastanede aldı
Acemi kasaplar soluğu hastanede aldı
Acemi kasaplar soluğu hastanede aldı
Acemi kasaplar soluğu hastanede aldı
Acemi kasaplar soluğu hastanede aldı
Acemi kasaplar soluğu hastanede aldı
Acemi kasaplar soluğu hastanede aldı
Acemi kasaplar soluğu hastanede aldı
Acemi kasaplar soluğu hastanede aldı
Acemi kasaplar soluğu hastanede aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bahadır Turgut

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