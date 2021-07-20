Son dakika haberi! Acemi kasaplar hastanelere akın etti
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Son dakika haberi! Acemi kasaplar hastanelere akın etti

Son dakika haberi! Acemi kasaplar hastanelere akın etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri... Sivas'ta Kurban Bayramının ilk gününde kazara çeşitli yerlerinden yaralanan acemi kasaplar hastanelere akın etti.

Sivas'ta Kurban Bayramının ilk gününde kazara çeşitli yerlerinden yaralanan acemi kasaplar hastanelere akın etti.

Kurban Bayramının ilk gününde bayram namazının ardından kurbanlar kesilmeye başlandı. Kurban bayramının gelmesiyle kent genelinde kurbanlık keserken yaralanan çok sayıda acemi kasap, hastanelerin acil servislerine akın etti. Hayvan kesimi sırasında el, kol, bacak gibi çeşitli yerlerinden yaralanan vatandaşlar tedavi için hastanelere koştu. Kent merkezinde bulunan hastanelere sabahın ilk saatlerinde 10'dan fazla acemi kasap gelerek tedavi oldu. Damlacık Köyünde kurbanlığın altında kalan M.D. (55) kalp krizi geçirdi. Sivas Numune Hastanesine kaldırılan M.D'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - SİVAS

Son dakika haberi! Acemi kasaplar hastanelere akın etti
Son dakika haberi! Acemi kasaplar hastanelere akın etti
Son dakika haberi! Acemi kasaplar hastanelere akın etti
Son dakika haberi! Acemi kasaplar hastanelere akın etti
Son dakika haberi! Acemi kasaplar hastanelere akın etti
Son dakika haberi! Acemi kasaplar hastanelere akın etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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