Son dakika haberi | Acemi hırsızların 20 dakikalık uğraşı güvenlik kameralarına yansıdı

Son dakika haber: Eskişehir'de sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatler arasında otomobilden teyp ve güneş gözlüğü çalan iki şüpheli güvenlik kameralarına yansıdı.

Eskişehir'de sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatler arasında otomobilden teyp ve güneş gözlüğü çalan iki şüpheli güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Odunpazarı ilçesine bağlı Yıldıztepe Mahallesi Alpay Sokak üzerinde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlamasını hiçe sayan iki şüpheli, sabaha karşı 04.00 sıralarında park halindeki bir otomobilden teyp ve güneş gözlüğü çalarken güvenlik kameralarına yakalandı. Otomobilin kapılarını zorladıktan sonra açarak içine giren acemi hırsızlar, yaklaşık 20 dakikalık uğraşın ardından aracın teybini söktüler. Güvenlik kameralarına aldırış etmeyen hırsızlar, araç içerisinde bulunan yaklaşık 800 TL değerindeki dereceli güneş gözlüğünü de alarak gözden kayboldu. Araç sahibi Kaan İlçin durumu fark ettikten hemen sonra polise haber verdi. Hırsızlığın yaşandığı yere gelen ekipler, parmak izi ve güvenlik kamerası görüntülerini aldı. Olayla ilgili soruşturma sürerken araç sahibi İlçin, toplamda 2 bin 700 TL maddi zararı olduğunu iddia etti.

"Güvenlik kameralarının önünde alenen böyle bir soygun yaptılar"

Sabah otomobilin kapısını açtığı zaman hayatının şokuyla karşılaştığını belirten araç sahibi Kaan İlçin, "Aracım park halinde sokaktaydı. 2 şahıs aracın kapsını açıp içinden teybi sökmüşler ve araca zarar vermişler. Ayrıca numaralı güneş gözlüğüm vardı onu da almışlar. Güvenlik kameralarının önünde alenen böyle bir soygun yaptılar. Mağdur duruma düştüm. Çocuğum oldu, daha yeni yoğun bakımdan çıktı. Sabah aracımı görünce şoke oldum. Polise bildirdim durumu, parmak izi ve güvenlik kamerası görüntülerini aldılar" şeklinde konuştu.

"Olay kısıtlama saatlerinde gerçekleşmiş"

Şüphelilerin hırsızlık yaparken otomobile de hasar verdiğini söyleyen Kaan İlçin, maddi zararının yaklaşık 2 bin 700 TL olduğunu vurguladı. Olayın kısıtlama saatleri içerisinde yaşanmasına da dikkat çeken İlçin, "Aracımın konsolunda bin 500 liralık bir zarar var. Teyp de 300-400 liralık. Güneş gözlüğüm de numaralı ve pahalı bir gözlüktü, 700-800 lira vardı fiyatı. Olay kısıtlama saatleri içinde gerçekleşmiş. Saat sabaha karşı 04.20'de olmuş hırsızlık. Çocuğumu hastaneye götürecektim. Aracıma bindiğimde şoke oldum. Arabayı bile çalabilirlerdi ya da yakabilirlerdi. Her şey olabilirdi" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı