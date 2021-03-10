Son dakika haberi | Acarlar Longozu'ndaki barakada çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika haberi | Acarlar Longozu'ndaki barakada çıkan yangın söndürüldü

10.03.2021 09:03 | Son Güncelleme: 10.03.2021 09:06
Son dakika haberi | Acarlar Longozu'ndaki barakada çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberlerine göre Sakarya'nın Karasu ilçesindeki (subasar ormanı) Acarlar Longozu içerisinde bulunan bir barakada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sakarya'nın Karasu ilçesindeki (subasar ormanı) Acarlar Longozu içerisinde bulunan bir barakada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Karasu Denizköy Mahallesi'nde yer alan Acarlar Longozu'nda bulunan ve Süleyman Sütçü'ye ait olduğu belirlenen barakada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında baraka kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Nevtan Angün

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