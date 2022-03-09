Son dakika haberi | Abu Dabi Veliaht Prensi ile Almanya Cumhurbaşkanı küresel enerji güvenliğini görüştü

ABU Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier ile küresel enerji güvenliğinin geleceğini konuştu.

BAE resmi ajansı WAM'da yer alan habere göre, Abu Dabi Veliaht Prensi Bin Zayid, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki stratejik ilişkilerle, bu ilişkileri çeşitli alanlarda güçlendirme ve geliştirmenin yolları ele alındı.

Küresel enerji güvenliğinin geleceğini ve piyasa koşullarını değerlendiren iki lider, küresel enerji güvenliğini istikrara kavuşturmak için çalışmanın önemine vurgu yaptı.

Al Nahyan, şubat ayında cumhurbaşkanlığına yeniden seçilen Steinmeier'i tebrik ederek, ülkesine ve halkına yapacağı hizmetlerde başarılar diledi.

Görüşmede taraflar ayrıca, ortak öneme sahip bir dizi konuyu değerlendirerek görüş alışverişinde bulundu.