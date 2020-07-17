Son dakika haberi | ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN DUYURUSU

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Son dakika gelişmesine göre Kırgızistan'da koronavirüse yakalanan 4 Türk vatandaşı, gönderilen hava ambulansıyla Türkiye'ye getiriliyor.
17.07.2020 07:14 | Son Güncelleme: 17.07.2020 07:40
Kırgızistan'da koronavirüse yakalanan 4 Türk vatandaşı, gönderilen hava ambulansıyla Türkiye'ye getiriliyor. 4 Türk hastayı taşıyan ambulans uçak Atatürk Havalimanı'na iniyor.
Atatürk Havaliamnı'nda canlı yayındayız
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Kaynak: DHA