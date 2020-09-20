Son dakika haberi! Abdurrahim Albayrak: "Galatasaray'da transfer bitmez"
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Son dakika haberi! Abdurrahim Albayrak: "Galatasaray'da transfer bitmez"

Son dakika haberleri... Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, transferlerle ilgili yaptığı açıklamada, "Galatasaray'da transfer bitmez. Bazı hesaplarımız var. Bu taraftarlarımız iyi bilmesi lazım. Çok ince hesap ediyoruz.

Son dakika haberi! Abdurrahim Albayrak:
20.09.2020 21:35 | Son Güncelleme: 20.09.2020 21:39

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, transferlerle ilgili yaptığı açıklamada, "Galatasaray'da transfer bitmez. Bazı hesaplarımız var. Bu taraftarlarımız iyi bilmesi lazım. Çok ince hesap ediyoruz. Titiz davranıyoruz" dedi.

Süper Lig'in ikinci haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Başakşehir'i 2-0 mağlup etti. Maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, "Önemli bir galibiyet aldık. Geçen hafta oynamış olduğumuz Gaziantap maçı öncesinde bu sinyalleri vermiştik. Her gün üzerine koyarak gidiyoruz. Şükür olsun. Futbolcu kardeşlerimi, teknik heyeti tebrik ediyorum. Kondisyoner arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. İyi gidiyoruz. Her gün üzerine koyarak daha da iyi olacağız. İyi yoldayız. Emin adımlarla ilerliyoruz. 3'te 3 yaptık. İnşallah devamı gelecek" diye konuştu.

"Galatasaray'da transfer bitmez"

Transferlerle ilgili de konuşan Albayrak, "Galatasaray'da transfer bitmez. Bazı hesaplarımız var. Bu taraftarlarımız iyi bilmesi lazım. Çok ince hesap ediyoruz. Titiz davranıyoruz. Biliyorsunuz hiçbir yerde yaprak kımıldamıyor. Seyirci alamıyoruz. Gelir yok. Onun için hesabımızı iyi yapmamız lazım ki günü geldiğinde de futbolcu kardeşlerimizin parasını ödeyebilelim. Yönetim olarak bunların bilinci içerisindeyiz. Dün akşam da geç saatlere kadar Fatih hocamla Florya'da idmandan sonra bir araya geldik. Her gün bir araya geliyoruz. Kimleri alabiliriz, kimleri satabiliriz diye. Kadromuz da baya şişkin. Onlarla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Ama bunları gelip de basın önünde açıklamamız söz konusu olamaz. Galatasaray taraftarlarının içi rahat olsun. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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