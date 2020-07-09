Son dakika haberi... ABD Yüksek Mahkemesi, Oklahoma'nın yarısının Kızılderili toprağı olduğunu onayladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi... ABD Yüksek Mahkemesi, Oklahoma'nın yarısının Kızılderili toprağı olduğunu onayladı

Son dakika güncel haberine göre NEW ABD Yüksek Mahkemesi, Oklahoma eyaletinin yarısının bölgedeki Kızılderili kabilesine ait rezervasyon bölgesi olduğuna karar verdi.

Son dakika haberi... ABD Yüksek Mahkemesi, Oklahoma'nın yarısının Kızılderili toprağı olduğunu onayladı
09.07.2020 23:37 | Son Güncelleme: 09.07.2020 23:40

NEW ABD Yüksek Mahkemesi, Oklahoma eyaletinin yarısının bölgedeki Kızılderili kabilesine ait rezervasyon bölgesi olduğuna karar verdi.

Oklahoma'da Muscogee kabilesi üyesi Jimmy McGirt'in işlediği bir suçla ilgili, yargılanmasının nerede yapılması gerektiği üzerinden çıkan tartışma sonucu Amerikan Yüksek Mahkemesi, eyaletin doğu yakasında kalan ve nerede ise Oklahoma'nın yarısını içine alan toprakların Muscogee (Creek) kabilesine ait olduğuna, dolayısı ile bu bölgede işlenen suçların ancak federal mahkemede yargılanabileceğine karar verdi.

Mahkeme kayıtlarına göre, yargılama hakkı üzerinden çıkan anlaşmazlıkta Muscogee üyesi McGirt, Amerikan Kongresinin hiçbir zaman Creek kabilesinin bu bölgedeki egemenliğini sonlandıran bir karar almadığını, Oklahoma'nın doğu tarafında kalan yarısının halen bir Kızılderili toprağı olduğunu savunmuştu.

Bunun üzerine oylamaya giden 9 kişilik Yüksek Mahkeme yargıçları 4 "hayır" oyuna karşılık, 5 "evet" oyu ile McGirt'i haklı bularak, eyalet topraklarının yarısının Creek rezervasyon bölgesine ait olduğunu onaylamış oldu.

Yüksek Mahkeme Başkanı Neil Gorsuch'un açıkladığı karar neticesinde yerli Amerikalılar uzun yılların ardından ilk defa toprak anlaşmazlıkları konusunda ABD'de kesin bir hukuki zafer kazanmış oldu.

Kararın, bölgede bundan sonra ticari anlaşmazlıkları ve sosyal sorunları nasıl etkileyeceği merak ediliyor.

- Daha önce benzer bir dava ertelenmişti

Oklahoma'da, Kasım 2018'de de Kızılderili kökenli Patrick Murphy, aynı bölgede George Jacobs isimli kişiyi öldürmekle suçlandığı ve ölüm cezasına çarptırıldığı mahkemede aynı iddiaları dile getirmişti.

Murphy, Kızılderili olduğu ve rezervasyon bölgesinde işlediği bir suç için kendi hakkında verilen ölüm cezasının federal yasalarca engellendiğini savunmuş ve hakimin çekilme kararı üzerine dava ertelenmişti.

Oklahoma eyaletinin 1907 yılında Kuzey birliğine dahil olması üzerine, eyaletin yarısını elinde bulunduran Kızılderili Muscogee kabilesine ait toprakların statüsü belirsiz kalmıştı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Türkan Şoray ve Hülya Koçyiğit'in terzisinin dramı yürek dağladı Yaşam
Türkan Şoray ve Hülya Koçyiğit'in terzisinin dramı yürek dağladı
Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı Magazin
Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı
İki grup arasında çıkan 'Yan baktın' tartışması kanlı bitti 3. Sayfa
İki grup arasında çıkan "Yan baktın" tartışması kanlı bitti
Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi Güncel
Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi
Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi Güncel
Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi
Ankaralı iş insanı Ertem Gürsol, Elazığ'da otel odasında ölü bulundu Güncel
Ankaralı iş insanı Ertem Gürsol, Elazığ'da otel odasında ölü bulundu
Türkiye'nin en yüksek köprüsü 11 Temmuz'da açılacak
Türkiye'nin en yüksek köprüsü 11 Temmuz'da açılacak
Otomobilin çarptığı yaşlı adamın yakınları ortalığı ayağa kaldırdı
Otomobilin çarptığı yaşlı adamın yakınları ortalığı ayağa kaldırdı
Gazeteci Nagehan Alçı'ya hakime hakaretten 2 yıl 4 ay hapis istemi
Gazeteci Nagehan Alçı'ya hakime hakaretten 2 yıl 4 ay hapis istemi
Diyarbakır'da kuyumcu vurgunundan sonra şimdi de özel okul vurgunu
Diyarbakır'da kuyumcu vurgunundan sonra şimdi de özel okul vurgunu
Polise hakaret eden iki zorba ilk cezalarını aldı, diğer suçlardan yargılamalar devam edecek
Polise hakaret eden iki zorba ilk cezalarını aldı, diğer suçlardan yargılamalar devam edecek
Ukrayna'da kan donduran olay! 68 yaşındaki Türk'ü öldürüp cansız bedenini 14 parçaya böldüler
Ukrayna'da kan donduran olay! 68 yaşındaki Türk'ü öldürüp cansız bedenini 14 parçaya böldüler
Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak
Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak
Gönül ilişkisi yaşadığı kadını öldüren yabancı uyruklu şahıs, intihar etti
Gönül ilişkisi yaşadığı kadını öldüren yabancı uyruklu şahıs, intihar etti
13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü
13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü
İBB Başkanı İmamoğlu, artık İstanbul'da havai fişek kullanılmayacağını açıkladı
İBB Başkanı İmamoğlu, artık İstanbul'da havai fişek kullanılmayacağını açıkladı
Düğüne giden davetliler oynadı, cezayı düğün sahibi ödedi
Düğüne giden davetliler oynadı, cezayı düğün sahibi ödedi
Semiha Yıldırım hakkında çirkin ifadeler kullanan İYİ Partili Levent Özeren'e tepki yağıyor
Semiha Yıldırım hakkında çirkin ifadeler kullanan İYİ Partili Levent Özeren'e tepki yağıyor
Define kazısı sonucu yok olan Dipsiz Göl, rehabilitasyon sonrası eski haline döndü
Define kazısı sonucu yok olan Dipsiz Göl, rehabilitasyon sonrası eski haline döndü
BDDK'dan vatandaşlara kredi kartı limiti ve asgari ödeme tutarı müjdesi
BDDK'dan vatandaşlara kredi kartı limiti ve asgari ödeme tutarı müjdesi
Adnan Oktar maske takmadığı için duruşma salonundan çıkarıldı
Adnan Oktar maske takmadığı için duruşma salonundan çıkarıldı
Aksaray'da su yerine yanlışlıkla tiner içen çoçuk, hastanelik oldu
Aksaray'da su yerine yanlışlıkla tiner içen çoçuk, hastanelik oldu
Sakarya'daki patlamada şehitlerin kimlikleri belli oldu! Üç ile şehit ateşi düştü
Sakarya'daki patlamada şehitlerin kimlikleri belli oldu! Üç ile şehit ateşi düştü
Ünlü iş insanının eşi, şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı
Ünlü iş insanının eşi, şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı
Napoli'li Matteo Politano, sevgilisiyle dudak dudağa fotoğrafını paylaştı
Napoli'li Matteo Politano, sevgilisiyle dudak dudağa fotoğrafını paylaştı
Fahriye Evcen, oğlu Karan'la yeni pozlarını paylaştı! Bir saatte rekoru beğeniye ulaştı
Fahriye Evcen, oğlu Karan'la yeni pozlarını paylaştı! Bir saatte rekoru beğeniye ulaştı
Yapımcı Mustafa Uslu, kendisini öldürmekle tehdit eden kişilere suçüstü baskın düzenletti
Yapımcı Mustafa Uslu, kendisini öldürmekle tehdit eden kişilere suçüstü baskın düzenletti
Mesut Özil'in Türkiye ya da ABD'ye transfer olacağı iddia edildi
Mesut Özil'in Türkiye ya da ABD'ye transfer olacağı iddia edildi
Küçükçekmece'de çöp konteynerinde 16 kedi ölüsü bulundu
Küçükçekmece'de çöp konteynerinde 16 kedi ölüsü bulundu
Bahçeli, İYİ Parti'nin teklifine ilk kez 'kabul' oyu verdi
Bahçeli, İYİ Parti'nin teklifine ilk kez 'kabul' oyu verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yılmaz Tunç Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş Erol Katırcıoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Mabel Matiz Kemal Sunal Bülent Ersoy
Spor Falcao Podolski İrfan Buz Malcolm Thomas Emre Belözoğlu
Daha Fazla Türk Karar Temmuz Sakarya
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... ABD Yüksek Mahkemesi, Oklahoma'nın yarısının Kızılderili toprağı olduğunu onayladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.7.2020 23:58:15. #1.15#
title