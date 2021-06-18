Son dakika haberi: ABD Yüksek Mahkemesi çikolata üreticilerine açılan "çocuk köleliği" davasını reddetti
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Son dakika haberi: ABD Yüksek Mahkemesi çikolata üreticilerine açılan "çocuk köleliği" davasını reddetti

Son dakika haberi: ABD Yüksek Mahkemesi çikolata üreticilerine açılan 'çocuk köleliği' davasını reddetti
Anadolu Ajansı / Emre Aytekin - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... ABD Yüksek Mahkemesi, Batı Afrika'da çocukların zorla çalıştırıldığı çiftliklerden kakao satın aldıkları gerekçesiyle gıda şirketleri Nestle ve Cargill'e açılan davayı reddetti.

ABD Yüksek Mahkemesi, Batı Afrika'da çocukların zorla çalıştırıldığı çiftliklerden kakao satın aldıkları gerekçesiyle gıda şirketleri Nestle ve Cargill'e açılan davayı reddetti.

BBC'nin haberine göre, mahkeme, davaya konu edilen istismarın ABD dışında gerçekleştiği gerekçesiyle şirketlerin suçlanamayacağına hükmetti.

Mahkeme heyeti 1'e karşı 8 aleyhte oyla aldığı kararda, Nestle ve Cargill'in çikolata ham maddesi kakaoyu aldığı çiftliklere teknik ve mali destek sağladığı fakat ABD'de alınan işletme kararlarının zorla çalıştırmaya sebep olduğuna ilişkin bir kanıt bulunmadığını belirtti.

Dava, çocuk yaşta Mali'den kaçırılarak Fildişi Sahili'ndeki kakao çiftliklerinde çalıştırılmaya zorlanan 6 Afrikalı tarafından açılmıştı.

Davacılar, Nestle ve Cargill'e kakao tedarik eden çiftliklerde günde 12 ila 14 saat çalışmaya zorlandıklarını, gece kaçmamaları için başlarında silahlı bekçilerin beklediğini ve yaşamlarını sürdürmelerine yetecek gıda dışında emeklerine karşılık almadıklarını ileri sürmüştü.

Uluslararası Hak Savunucuları Örgütü Başkanı Terry Collingsworth, mahkemenin, şirketlerin köleleştirme tutumlarından sorumlu olmadığına ilişkin hükmünü eleştirerek "Bütçeye onlar karar verdi, planlamaya ve tüm işletme organizasyonuna da onlar karar verdi." ifadelerini kullandı.

Collingsworth, örgütün hukuk ekibinin Nestle ve Cargill'in ABD'de aldığı kararların, Fildişi Sahili'nde çocuk kölelerin kullanılmasına zemin hazırladığını savunan bir dava açacağını bildirdi.

Nestle, konuyla ilgili yayımladığı açıklamada, şirketin "asla çocuk emeğine başvurmadığını" ve "kakao endüstrisinde çocuk emeğiyle mücadele konusunda kararlı olduğunu" belirtti.

Dünya kakao üretiminin yüzde 70'i Batı Afrika'da gerçekleştiriliyor. Buradaki üretimin büyük bölümü ise ABD'ye ihraç ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin

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