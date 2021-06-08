Son dakika haberi... ABD Yüksek Mahkemesi, 3 Müslüman'ın FBI aleyhine açtığı davayı görüşecek
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Son dakika haberi... ABD Yüksek Mahkemesi, 3 Müslüman'ın FBI aleyhine açtığı davayı görüşecek

Son dakika haberi... ABD Yüksek Mahkemesi, 3 Müslüman'ın FBI aleyhine açtığı davayı görüşecek
Anadolu Ajansı / Islam Doğru - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: NEW ABD Yüksek Mahkemesi, California'da yaşayan bir grup Müslüman'ın Federal Soruşturma Bürosu (FBI) aleyhine açtığı davanın devlet sırları kapsamında görülüp görülemeyeceğini değerlendireceğini bildirdi.

NEW ABD Yüksek Mahkemesi, California'da yaşayan bir grup Müslüman'ın Federal Soruşturma Bürosu (FBI) aleyhine açtığı davanın devlet sırları kapsamında görülüp görülemeyeceğini değerlendireceğini bildirdi.

Mahkemeden yapılan açıklamada, Güney California'dan 3 Müslüman'ın FBI'nın kendilerini dinleri nedeniyle gözetlediği iddiasıyla açtığı davanın yaz tatilinden sonra ele alınacağı kaydedildi.

3 Müslüman, 2006-2007'de FBI'nın sadece inançlarından dolayı kendileri hakkında gizlice bilgi toplamak için bir muhbire para ödediğini belirterek dava açmış ancak bölge mahkemesi devletin gizli bilgilerinin ifşasının ulusal güvenliğe büyük risk oluşturacağı gerekçesiyle davayı reddetmişti.

Bölge mahkemesinin ret kararı temyiz mahkemesinden dönerek Yüksek Mahkemeye taşınmıştı.

ABD Yüksek Mahkemesi, 10 Aralık 2020'de benzer bir davada, FBI muhbiri olmayı reddettikleri için uçuş yasağı listesine konulan bir diğer üç Müslüman'ın, FBI görevlileri aleyhine maddi tazminat davası açabileceğine hükmetmişti.

New York'ta yaşayan Muhammad Tanvir, Jameel Algibhah ve Naveed Shinwarı, FBI'ın, kendilerinden istediği Müslüman toplumu içinde muhbirlik yapmaları talebini reddettikleri için isimlerinin terör bağlantılı uçuş yasağı listesine konulduğu gerekçesiyle dava açmıştı.

FBI ajanlarını mahkemeye verdikten sonra üç Müslüman'ın isimleri uçuş yasağı listesinden çıkarılarak açtıkları dava kapatılmaya çalışılmış ancak temyiz mahkemesi, yasak nedeniyle oluşan maddi zarar için davanın Yüksek Mahkemeye taşınabileceğine hükmetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

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