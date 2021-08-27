Son dakika haberi: ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ve Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin telefonda görüştü

Son dakika haber: ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ve Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin yaptıkları telefon görüşmesinde "iş birliğinin sürdürülmesi" mesajı verdi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ve Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin yaptıkları telefon görüşmesinde "iş birliğinin sürdürülmesi" mesajı verdi.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Emily Horne yaptığı yazılı açıklamada, Sullivan ile Hüseyin'in bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi.

Sullivan'ın Irak'ın, Kabil Havalimanındaki terör saldırısının ardından yaptığı başsağlığı açıklaması için müteşekkir olduğunu ilettiğine işaret eden Horne, "İki isim, Irak'ın bölgedeki önemli rolünü ve Irak hükümetinin ülkeleri bir araya getirerek tansiyonu düşürme yönündeki önemli diplomatik çabalarını görüştü." ifadesini kullandı.

Horne, Sullivan'ın, ABD Başkanı Joe Biden'ın yakın zamanda Bağdat'ta yapılacak bölgesel toplantıya destek verdiğini dile getirdiğini aktararak, Sullivan ve Hüseyin'in geçen ay Washington'da yapılan Stratejik Diyalog toplantısı kapsamında mutabık kalındığı üzere Irak'ta DEAŞ'ın yeniden alan bulmaması için güvenlik ortaklığının sürdürülmesi konusunda da aynı fikirde olduğunu kaydetti.

Sullivan ve Hüseyin'in DEAŞ'ın finansmanı, propagandası ve yabancı teröristlerin dolaşımı ile mücadelede küresel ortaklar ile iş birliğini süreceğini vurguladığını belirten Horne, Biden'ın Irak'a desteğini sürdüreceğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan Atalay