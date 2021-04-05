Son dakika haberi: ABD, Ukrayna sınırındaki Rus askeri hareketliliğinden kaygılı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi: ABD, Ukrayna sınırındaki Rus askeri hareketliliğinden kaygılı

Anadolu Ajansı / Kasım İleri - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: ABD, Ukrayna sınırındaki Rus askeri hareketliliğinden kaygılı

Edinilen son dakika gelişmesine göre ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri hareketliliğinden kaygı duyduklarını ve bu konuda Ukrayna'nın yanında olduklarını açıkladı.

Joe Biden'ın oğlu Hunter'dan yıllar sonra gelen itiraf: Yengemle birlikte oldum
Joe Biden'ın oğlu Hunter'dan yıllar sonra gelen itiraf: Yengemle birlikte oldum
Savaşın ayak sesleri! Sınırdaki tehlikeli restleşme sonrası Kremlin'den yeni açıklama
Savaşın ayak sesleri! Sınırdaki tehlikeli restleşme sonrası Kremlin'den yeni açıklama

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri hareketliliğinden kaygı duyduklarını ve bu konuda Ukrayna'nın yanında olduklarını açıkladı.

Günlük basın toplantısında Rusya'nın son zamanlarda Ukrayna'nın doğu sınırında gerçekleştirdiği askeri hareketliliğe değinen Price, "Rusya'nın, Ukrayna sınırına doğru ve işgal altındaki Kırım'da birliklerini hareket ettirdiğine dair güvenilir raporlar dahil doğu Ukrayna'da son zamanlarda artan gerilim konusunda kaygılıyız." ifadelerini kullandı.

Yaşanan olayların, Temmuz 2020'de ve 26 Mart'ta ateşkeslerin Rus destekli güçlerce ihlal edilmesinin devamı olduğunu belirten Price, bölgede yaşanan kaygılar konusunda ABD yönetimin hem Ukraynalı yetkililerle hem de NATO müttefikleriyle görüştüğünü söyledi.

Price, ABD'nin aynı zamanda Ukrayna'ya güvenlik konusunda güvence verdiğini belirterek, "Bu taciz ve saldırganlığa karşı Ukraynalı ortaklarımızın yanındayız." açıklamasında bulundu.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki de ABD Başkanı Joe Biden'ın yakın zamanda bu konuda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi yapmasını beklemediğini ancak diğer yetkililerin, geçen hafta Ukraynalı mevkidaşları ile konuyu ele aldığını belirtti.

Psaki, "Rusya'nın Doğu Ukrayna'da gerilimi tırmandıran saldırganlığından ve provokatif faaliyetlerinden kaygılıyız. Bu konu yakından takip ettiğimiz bir şey. Ukrayna ordusunun raporlarına göre, Ukrayna sınırında devam eden Rus askeri hareketliliğinin farkındayız ancak şu anda Dışişleri ve Savunma Bakanları seviyesinde irtibat halindeyiz. Bu da yeterince üst düzey bir seviye." diye konuştu.

Ukrayna-Rusya sınırında gerginlik

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, 30 Mart'ta mecliste yaptığı konuşmada, Rus Silahlı Kuvvetlerinin askeri tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırları yakınlarına birlik sevkiyatı yaptığını açıklamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Rusya'nın kendi toprakları içinde silahlı kuvvetlerini kendi takdirine bağlı olarak hareket ettirdiğini ve bunun hiç kimse için tehdit içermediğini ifade etmişti.

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde, sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana çatışmalar devam ediyor. Çatışmalarda 13 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Haydar Akar Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Müge Anlı Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Diego Can Bartu Cenk Tosun Fatih Terim Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Manisa İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: ABD, Ukrayna sınırındaki Rus askeri hareketliliğinden kaygılı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2021 22:59:44. #1.16#
title