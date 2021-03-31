Son dakika haberi! ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan görüştü
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Son dakika haberi! ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan görüştü

Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberi! ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan görüştü

Edinilen son dakika gelişmesine göre ABD Ticaret Temsilcisi (USTR) Katherine Tai ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan video konferans yöntemiyle görüştü.

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ABD Ticaret Temsilcisi (USTR) Katherine Tai ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan video konferans yöntemiyle görüştü.

Temsilcilikten yapılan açıklamada, söz konusu görüşmede Tai ve Bakan Pekcan'ın, ikili ilişkiler ile düzenli iletişimin önemini vurguladığı, çelik ve alüminyumda küresel kapasite fazlası, dijital hizmetlerin vergilendirilmesi ve çeşitli sektörlerde pazar erişimini artırma fırsatları da dahil karşılıklı çıkarları ilgilendiren temel ticari konularda koordinasyon sağlama yollarını ele aldığı belirtildi.

Türkiye, ABD'deki yönetim değişikliğinin ardından 18 Mart'ta görevine başlayan Tai'nin ilk görüştüğü ülkeler arasında yer aldı.

Türkiye'nin ABD'ye ihracatı salgına rağmen 2020'de yüzde 13,5 artarak 10,1 milyar dolara ulaşmıştı. Türkiye ve ABD arasındaki ticaret hacmi, geçen yıl 22,1 milyar dolar olarak gerçekleşmişti.

ABD'de yeni yönetimin göreve başlamasının ardından Başkan Joe Biden, ticaret konularını yönetmesi için ABD Ticaret Bakanlığına Gina Raimondo'yu, ABD Ticaret Temsilciliğine ise Katherine Tai'yi getirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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