Son dakika haberi: ABD Temsilciler Meclisinden Kovid-19 destek paketini şubat başında oylama hedefi
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Son dakika haberi: ABD Temsilciler Meclisinden Kovid-19 destek paketini şubat başında oylama hedefi

21.01.2021 21:49 | Son Güncelleme: 21.01.2021 21:52
Son dakika haberi: ABD Temsilciler Meclisinden Kovid-19 destek paketini şubat başında oylama hedefi

Son dakika haberleri: Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hayata geçirilmesi planlanan yeni ekonomik destek paketinin şubat başında oylamaya sunulmasının planlandığını ifade etti.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hayata geçirilmesi planlanan yeni ekonomik destek paketinin şubat başında oylamaya sunulmasının planlandığını ifade etti.

Pelosi, düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 salgınının etkileriyle mücadeleye yönelik ekonomik destek paketi üzerinde gelecek hafta çalışacaklarını söyledi.

Şubatın ilk haftasında destek paketini oylamaya "tamamen" hazır olacaklarını vurgulayan Pelosi, söz konusu destek paketine ülkenin ve kişilerin ihtiyaç duyduğunu kaydetti.

Biden'ın 1,9 trilyon dolarlık destek paketi önerisi

ABD Başkanı Joe Biden, geçen hafta salgın ve ekonomik krizle mücadele için 1,9 trilyon dolarlık destek paketi önerisi sunmuştu.

Söz konusu paket kapsamında, 400 milyar doların doğrudan salgınla mücadeleye ve aşı dağıtımına ayrılması, eyalet ve yerel yönetimlere de 350 milyar dolarlık kaynak aktarılması öngörülüyor.

Belirli bir gelir seviyesinin altındaki Amerikalılara 3. kez nakit para yardımı yapılması önerilen destek paketinde, daha önce 600 dolar nakit yardım gönderilen Amerikalılara 1400 dolar verilmesi planlanıyor.

Pakette, haftalık işsizlik yardımının 400 dolara çıkarılması öngörülürken, federal asgari ücretin saatlik 15 dolara çıkarılması, küçük işletmelere de 440 milyar dolarlık kaynak aktarılması hedefleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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