ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby'den Kabil Havalimanı açıklaması
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby'den Kabil Havalimanı açıklaması

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby'den Kabil Havalimanı açıklaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Kabil Havaalanında tüm askeri ve sivil uçuşların durdurulduğunu bildirerek, "ABD askeri güçleri, bölgeyi insanlardan temizlemek için Türk ve diğer uluslararası güçler ile çalışıyor.

- ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Kabil Havaalanında tüm askeri ve sivil uçuşların durdurulduğunu bildirerek, "ABD askeri güçleri, bölgeyi insanlardan temizlemek için Türk ve diğer uluslararası güçler ile çalışıyor. Bunun ne kadar süreceğini bilmiyoruz" dedi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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