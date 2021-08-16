ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby'den Kabil Havalimanı açıklaması

- ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Kabil Havaalanında tüm askeri ve sivil uçuşların durdurulduğunu bildirerek, "ABD askeri güçleri, bölgeyi insanlardan temizlemek için Türk ve diğer uluslararası güçler ile çalışıyor.