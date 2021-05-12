Son dakika haberi: ABD Savunma Bakanı Austin, İsrailli mevkidaşı Gantz ile telefonda görüştü
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Son dakika haberi: ABD Savunma Bakanı Austin, İsrailli mevkidaşı Gantz ile telefonda görüştü

Son dakika haberi: ABD Savunma Bakanı Austin, İsrailli mevkidaşı Gantz ile telefonda görüştü
Anadolu Ajansı / Kasım İleri - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, ABD'nin İsrail'e güçlü desteğini göstermek üzere İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz ile telefonda görüştü.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, ABD'nin İsrail'e güçlü desteğini göstermek üzere İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz ile telefonda görüştü.

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, yaptığı yazılı açıklamada, Bakan Austin'in, İsrailli mevkidaşı Gantz ile telefonda görüştüğünü duyurdu.

Kirby, "Bakan Austin, Bakanlığın, İsrail'in kendini ve halkını savunma konusundaki meşru hakkına verdiği güçlü desteği iletti ve İsrailli sivilleri hedef alan Hamas ve diğer terör gruplarının roket saldırılarını güçlü bir şekilde kınadı." ifadelerini kullandı.

Sözcü Kiby, Bakan Austin'in İsrailli mevkidaşına tüm tarafların sükuneti tesis etmek için gerekli adımları atmasının önemini yinelediğini kaydetti.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 14'ü çocuk, 5'i kadın olmak üzere 56 Filistinli şehit oldu, 320 kişi de yaralandı. İsrail'in saldırılarına karşılık Filistinli direniş gruplarının fırlattığı roketler sonucunda ise şu ana kadar 6 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri

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