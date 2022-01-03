Son dakika haberi... ABD Savunma Bakanı Austin, Covid-19'a yakalandı - Haberler
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Son dakika haberi... ABD Savunma Bakanı Austin, Covid-19'a yakalandı

Son dakika haberi... ABD Savunma Bakanı Austin, Covid-19'a yakalandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Son dakika haberler: ABD Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Bakan Lloyd Austin'in koronavirüse yakalandığı duyuruldu.

ABD Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Bakan Lloyd Austin'in koronavirüse yakalandığı duyuruldu.

ABD Savunma Bakanı Austin, bakanlığın internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Bu sabah COVID-19 testim pozitif çıktı. Bugün izinliyken evde semtomplar gösterince test talep ettim. Belirtilerim hafif ve doktorumun talimatlarını takip ediyorum. Bu talimatlara ve CDC yönergelerine uygun olarak, önümüzdeki 5 gün boyunca kendimi evde karantinaya alacağım" dedi.Karantina süresince yardımcısının kendisini temsil edeceğini ifade eden Austin, ABD Başkanı Joe Biden ile en son 21 Aralık'ta bir araya geldiğini belirtti.


Son dakika haberi... ABD Savunma Bakanı Austin, Covid-19'a yakalandı

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