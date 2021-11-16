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Son dakika haberi | ABD savaş gemisi Sarayburnu'na demirledi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi | ABD savaş gemisi Sarayburnu'na demirledi

Son dakika 3. sayfa haberine göre ABD donanmasına ait DDG 78 Borda numaralı savaş gemisi Sarayburnu Limanı'na demirledi.

ABD donanmasına ait DDG 78 Borda numaralı savaş gemisi Sarayburnu Limanı'na demirledi.

ABD Donanmasına ait DDG 78 Borda numaralı 'USS Porter' adlı füze fırkateyni saat 08.00 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Çok sayıda ABD askerinin olduğu gözlendi. Geminin boğazdan geçişi sırasında askerlerin boğazı izledikleri görülürken, gemiye Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar bölge Komutanlığı botları eşlik etti. Savaş Gemisi Sarayburnu'na demirledi. Geminin 4 gün kalacağı öğrenildi. - İSTANBUL

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İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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