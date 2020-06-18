Son dakika haberi | ABD SAVAŞ GEMİSİ İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ
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Son dakika haberi | ABD SAVAŞ GEMİSİ İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ

Gelen son dakika haberlerine göre ABD savaş gemisi 'USS Porter' İstanbul Boğazı'ndan geçerek, Karadeniz'e açıldı.

18.06.2020 09:15 | Son Güncelleme: 18.06.2020 09:21

ABD savaş gemisi 'USS Porter' İstanbul Boğazı'ndan geçerek, Karadeniz'e açıldı. Gemide nöbet tutan silahlı askerler dikkat çekti

ABD Donanmasına ait DDG 78 Borda numaralı 'USS Porter' adlı füze fırkateyni saat 18.30 sıralarında Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Geminin boğazdan geçişine sahil güvenlik botları da eşlik etti. Yaklaşık 1 saatte Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün altına ulaşan geminin güvertesinde çok sayıda ABD askerinin olduğu gözlendi. Savaş gemisinin ön ve arka kısmında ağır silahlar ile nöbet tutan askerlerin olduğu da görüldü. Yaklaşık 1 buçuk saatte boğaz geçişini tamamlayan gemi Karadeniz'e açıldı. ABD bu yıl 3. kez Karadeniz'e savaş gemisi göndermiş oldu.

RESMİ TWİTTER HESABINDAN AÇIKLAMA YAPILDI

ABD Donanmasının resmi Twitter hesabından rutin denizcilik faaliyetleri ve NATO Müttefiki ülkeler ile çalışmak için geminin Karadeniz'e gittiği açıklaması yapıldı.

Son dakika haberi | ABD SAVAŞ GEMİSİ İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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