Son Dakika | ABD SAVAŞ GEMİSİ ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ - Haberler
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Son Dakika | ABD SAVAŞ GEMİSİ ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen ABD donanmasına ait T-AO-189 borda numaralı 'USNS John Lenthall' savaş gemisi Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

ÇANAKKALE (DHA) - ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen ABD donanmasına ait T-AO-189 borda numaralı 'USNS John Lenthall' savaş gemisi Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Ege Denizi'nden saat 07.00 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan ABD donanmasına ait 206 metre boyundaki T-AO-189 borda numaralı 'USNS John Lenthall' savaş gemisi, saat 08.30 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu dönen ABD savaş gemisi, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

ABD savaş gemisine boğaz geçişi sırasında güvenlik gereği Türk Sahil Güvenlik Botu eşlik etti.

Son Dakika | ABD SAVAŞ GEMİSİ ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ

Son Dakika | ABD SAVAŞ GEMİSİ ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ

Son Dakika | ABD SAVAŞ GEMİSİ ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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