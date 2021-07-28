Son dakika haberi! ABD, Pençe Harekatı bölgesinde şehit olan Türk askerleri için taziye mesajı yayımladı

Son dakika habere göre ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada iki askerin şehit olması nedeniyle "üzüntü duyduklarını" bildirdi.