Son dakika haberi! ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyondan Peşmerge güçlerine askeri yardım
AA / Bekir Aydoğan - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... ABD öncülüğündeki terör örgütü DEAŞ karşıtı koalisyon, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Peşmerge güçlerine askeri araç yardımında bulundu.
ABD öncülüğündeki terör örgütü Deaş karşıtı koalisyon, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Peşmerge güçlerine askeri araç yardımında bulundu.
Koalisyon Güçleri'nin IKBY'deki Askeri Danışman Grubu Yardımcısı Todd Burroughs, Peşmerge güçlerine yapılan askeri araç yardımını Twitter hesabından duyurdu.
Burroughs, Peşmerge Bakanlığı'na 50'den fazla askeri araç verildiğini açıkladı.
Koalisyon Güçleri, geçen hafta da Peşmerge Bakanlığı'na iki ayrı teslimatta toplamda 130 civarı zırhlı araç yardımında bulunmuştu.
AA / Bekir Aydoğan - Son Dakika Haberleri