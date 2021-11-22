Son dakika haberi: ABD'nin Wisconsin eyaletinde bir kişi aracını kalabalığın üzerine sürdü, 5 kişi öldü

NEW ABD'nin Wisconsin eyaletinde bir kişinin arabasını yolda kalabalığın üzerine sürmesi sonucu 5 kişi öldü, 40'tan fazla kişi yaralandı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, Waukesha kentinde bir sürücü kırmızı bir SUV aracın Noel geçidi yapan kalabalığın üzerine hızla sürdü. Olay sırasında yaşanan panik anları ve aracın çarpması sonucu yerde yatan yaralılar görüntülere yansıdı.

Waukesha Polis Departmanından yapılan açıklamaya göre, 5 kişinin hayatını kaybettiği olayda aralarında çocukların da olduğu 40'tan fazla kişi yaralandı.

Yetkililer, kalabalığın üzerine sürülen aracın bulunduğunu ve şüpheli olduğu düşünülen bir kişinin gözaltına alındığını bildirdi ancak bu kişinin kimliği henüz açıklanmadı.

ABD basınına konuşan yetkililer ise şüphelinin başka bir yerden kaçarken arabasını kalabalığın üzerine sürdüğünü, ilk belirlemelere göre olayın terör bağlantısının olmadığını bildirdi.

Geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen ve bu yıl 58'incisi kutlanan Şükran Günü ve Noel tatili öncesi yapılan yürüyüşe, dans grupları, lise öğrencilerinden oluşan bandolar ve büyükannelerin yer aldığı dans grupları katılıyordu.

Son dönemde çocuk ve kadın cinayetlerindeki artışın nedeni sizce nedir? #Ayşegül — Haberler (@Haberler) November 22, 2021

AA / Betül Yürük - Son Dakika Haberleri

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