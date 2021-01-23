Son dakika haberi: ABD'nin Teksas eyaletinden, göçmenlerin sınır dışı edilmesini durduran Biden yönetimine dava
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi: ABD'nin Teksas eyaletinden, göçmenlerin sınır dışı edilmesini durduran Biden yönetimine dava

23.01.2021 00:31 | Son Güncelleme: 23.01.2021 00:34
Son dakika haberi: ABD'nin Teksas eyaletinden, göçmenlerin sınır dışı edilmesini durduran Biden yönetimine dava

Son dakika haberleri... NEW ABD'nin Teksas eyaleti başsavcılığı, yasal olmayan göçmenlerin sınır dışı edilmesini 100 gün durduran Joe Biden yönetimine federal mahkemede dava açtı.

NEW ABD'nin Teksas eyaleti başsavcılığı, yasal olmayan göçmenlerin sınır dışı edilmesini 100 gün durduran Joe Biden yönetimine federal mahkemede dava açtı.

Teksas Başsavcısı Ken Paxton, yaptığı açıklamada, Biden'in göreve geldiği ilk gün imzaladığı göçmenlerin sınır dışı edilmesini durduran kararnamenin, ülkedeki göçmenlik yasasını ihlal ettiğini belirtti.

Paxton, "Biden yönetimi, İç Güvenlik Bakanlığını (DHS) federal göçmenlik yasasını ihlal etmeye ve bu yasa kapsamında Teksas ile istişare ve işbirliği yapma anlaşmasını bozmaya yönlendirdi." ifadelerini paylaştı.

Teksas'ın Meksika'ya en geniş sınırı bulunan eyalet olduğuna işaret eden Paxton, yasa dışı göçmenlere karşı ilgili yasanın düzgün şekilde uygulanmaması durumunda vatandaşların ve kolluk kuvvetlerinin tehlikeye atılacağını savundu.

Başkan Biden, yemin töreninin yapıldığı 20 Ocak 2020'de Beyaz Saray'a gelir gelmez eski başkan Donald Trump'ın yasa dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesini kolaylaştıran politikasını geri çevirmek için kararname imzalamıştı.

DHS de perşembe günü tüm bürolarına gönderdiği genelgede, yasa dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesini 100 gün için dondurarak mevcut göçmenlik uygulama politikalarını "sıfırlama ve gözden geçirme" emrini vermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Donald Trump Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sezen Aksu Ozan Doğulu Demet Özdemir Seren Serengil
Spor Ömer Ali Mesut Özil Fatih Terim Fernando Muslera İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Ankara Saldırı Joe Biden
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: ABD'nin Teksas eyaletinden, göçmenlerin sınır dışı edilmesini durduran Biden yönetimine dava - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.1.2021 00:39:21. #1.15#
title