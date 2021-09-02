Son dakika haberi! ABD'nin New York kentinde sel nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi! ABD'nin New York kentinde sel nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi

Son dakika haberi! ABD'nin New York kentinde sel nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi
Anadolu Ajansı / Emel Öz - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: NEW ABD'nin New York kentinde aşırı yağışların yol açtığı sel nedeniyle olağanüstü hal ilan edilirken, New Jersey eyaletinin Passaic kentinde bir kişi hayatını kaybetti.

NEW ABD'nin New York kentinde aşırı yağışların yol açtığı sel nedeniyle olağanüstü hal ilan edilirken, New Jersey eyaletinin Passaic kentinde bir kişi hayatını kaybetti.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, Twitter'dan yaptığı açıklamada, aşırı yağışlar nedeniyle New York'ta olağanüstü hal ilan edildiğini bildirdi.

Blasio, kentte etkili olan şiddetli yağmur ve sele dikkati çekerek tarihi bir hava olayı ile mücadele ettiklerini vurguladı.

Passaic Belediye Başkanı Hector Lora yaptığı açıklamada, yağışlardan etkilenen Passaic kentinde aracı sular altında kalan bir kişinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

New York Belediyesi Ulaşım İdaresi, metro istasyonlarının sular altında kalması nedeniyle tüm hizmetlerin askıya alındığını duyurdu.

Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, sel nedeniyle metronun kullanılamadığı belirtilirken, insanlardan metro ve sel bölgelerinden uzak durmaları istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Öz

Biden, Afganistan işgalini bitirme kararını savundu
Biden, Afganistan işgalini bitirme kararını savundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Mehmet Nuri Devlet Bahçeli Sultan Alparslan
Magazin Cem Yılmaz Metin Çekmez Seren Serengil Didem Arslan Yılmaz
Spor Diego Şenol Güneş Abdullah Avcı Enner Valencia Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haberi! ABD'nin New York kentinde sel nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.9.2021 10:31:01. #1.16#

title