Son dakika haberi: ABD'nin Myanmar'a ihracatı yaptırım kararlarının ardından yüzde 60 azaldı
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Son dakika haberi: ABD'nin Myanmar'a ihracatı yaptırım kararlarının ardından yüzde 60 azaldı

Son dakika haberi: ABD'nin Myanmar'a ihracatı yaptırım kararlarının ardından yüzde 60 azaldı
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre KUALA Myanmar'da askeri darbenin ardından ABD'nin Myanmar ordusuna karşı aldığı yaptırım kararlarının, bu ülkeden Myanmar'a ihracatı yüzde 60 azalttığı öğrenildi.

KUALA Myanmar'da askeri darbenin ardından ABD'nin Myanmar ordusuna karşı aldığı yaptırım kararlarının, bu ülkeden Myanmar'a ihracatı yüzde 60 azalttığı öğrenildi.

Nikkei Asia gazetesinin yayımladığı verilere göre, 1 Şubat darbesinin ardından Myanmar'ın ticaret ortaklarıyla ithalat ve ihracatı büyük oranda kayba uğradı.

Buna göre ABD'den Myanmar'a yönelik ihracat yüzde 60 azalırken, Myanmar'ın ABD'ye ihracatı da yüzde 12 düştü.

ABD yönetimi en son 17 Mayıs'ta, Myanmar askeri yönetimiyle bağlantılı 16 kişiye yaptırım uygulamıştı.

Askeri yönetim Rusya'ya ziyarette bulunacak iddiası

Öte yandan Rus basınından The Moscow Times'da yer alan haberde, Myanmar askeri yönetiminden bir heyetin, bugün Rusya'ya ziyaret gerçekleştireceği öne sürüldü.

Gazeteye konuşan askeri yönetimden bir yetkili, Myanmar heyetine Genelkurmay Başkanı ve askeri yönetim lideri General Min Aung Hlaing'in öncülük edeceğini ve 22 Mayıs'a kadar Rusya'da çeşitli temaslarda bulunacağını aktardı.

Myanmar heyetinin, Rusya'nın yeni model savaş helikopterlerinin tanıtılacağı HeliRussia savunma fuarına da katılım sağlayacağı kaydedildi.

Ziyaret iddialarına ilişkin Myanmar askeri yönetiminden bir açıklama yapılmadı.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu şimdiye kadar en az 807 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken, gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin, askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

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