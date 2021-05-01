Son dakika haberi! ABD'nin Houston şehrinde polis ihbar üzerine gittiği evde 90 kişi buldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi! ABD'nin Houston şehrinde polis ihbar üzerine gittiği evde 90 kişi buldu

Son dakika haberi! ABD'nin Houston şehrinde polis ihbar üzerine gittiği evde 90 kişi buldu
Anadolu Ajansı / Islam Doğru - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre NEW ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Houston şehrinde polis, çocuk kaçırmayla ilgili bir ihbar üzerine gittiği evde 90 kişi buldu.

NEW ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Houston şehrinde polis, çocuk kaçırmayla ilgili bir ihbar üzerine gittiği evde 90 kişi buldu.

Houston Polis Şefi Daryn Edwards, basın toplantısında, evde bulunan 90 kişinin insan kaçakçılığından ziyade sınırdan kaçak göçmen geçirmeyle ilgili olduklarına inandıklarını söyledi.

Edwards, "Eve girdiğimiz zaman iki ayrı odada toplanmış, üzerinde basit elbiseler bulunan kişileri görünce çok şaşırdık." dedi.

90 kişinin en küçüğünün 20 yaşında ve 5'i hariç hepsinin erkek olduğunu aktaran Edwards, bazılarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) belirtisi göstermesi üzerine hızlı testten geçirilmek üzere evde tutulduklarını kaydetti.

Edwards, bir süredir bir şey yemediğini belirten 90 kişiye yiyecek ve su temin edildiğini belirtti.

Olayın soruşturulduğu bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

Şampiyonluk arzusu gözlerini kararttı! Adana Demisporlu taraftarlar tam kapanmaya rağmen stada akın etti
Şampiyonluk arzusu gözlerini kararttı! Adana Demisporlu taraftarlar tam kapanmaya rağmen stada akın etti
Denize girdi, 'İşsizim, ceza kesmeyin' dedi
Denize girdi, "İşsizim, ceza kesmeyin" dedi
Tam kapanmada denizde yüzerken polise yakalanan şahıs, savunmasıyla şaşırttı
Tam kapanmada denizde yüzerken polise yakalanan şahıs, savunmasıyla şaşırttı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Derya Yanık Adnan Menderes Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Hakan Altun Ebru Gündeş Serdar Ortaç
Spor Gökhan Töre Rıza Kayaalp Gökhan Gönül Aykut Kocaman Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Ramazan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! ABD'nin Houston şehrinde polis ihbar üzerine gittiği evde 90 kişi buldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.5.2021 18:40:30. #1.14#

title