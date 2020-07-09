Son dakika haberi: ABD'nin First Lady'si Melania Trump'ın doğduğu Slovenya'da dikilen heykeli yakıldı Son dakika habere göre ABD First Lady'si Melania Trump'ın doğup büyüdüğü Slovenya'daki ahşap heykeli ateşe verildi.

ABD First Lady'si Melania Trump'ın doğup büyüdüğü Slovenya'daki ahşap heykeli ateşe verildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi First Lady Melania Trump'ın doğduğu Slovenya'nın Sevnica şehrinde 2019 yılında dikilen ahşap heykeli, ABD'lilerin Bağımsızlık Günü'nü kutladığı 4 Temmuz'da, ateşe verildi. Ahşap heykelin sahibi Berlin merkezli ABD'li sanatçı Brad downey, polisin ahşap heykelin durumuyla ilgili bilgilendirmesinden sonra ertesi gün heykeli kaldırdı. Heykelin, 2019 Temmuz'da göç karşıtı bir başkan ile evli olan Melania'nın göçmen olarak statüsünü vurgulamak için dikildiği ifade edildi. Konuyla ilgili Melania Trump'ın ofisinden henüz bir açıklama yapılmazken, Slovenya polisinin heykeli ateşe veren kişiyi aradığı ifade edildi. Ayrıca, Donald Trump'ın ABD Başkanı olarak göreve başlamasından sonra Melania'nın ülkesini tanıtacağı umutlarının yüksek olduğu Slovenya'da kendisi hakkında karışık duyguların olduğu belirtildi.

DOĞDUĞU YERİ ZİYARET ETMEDİĞİ İÇİN YAKILDI İDDİASI

Heykelin yıkılmasıyla ilgili tahminde bulunan Slovenya medyası, olayın, Melania'nın nadiren Slovenya'dan bahsettiği ve Trump'ın göreve başlamasından bu yana ülkeyi ziyaret etmediğinden kaynaklandığı tahmininde bulundu.

Kaynak: DHA