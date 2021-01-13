Son dakika haberi: ABD'nin Disneyland parkında metrelerce aşı kuyruğu
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Son dakika haberi: ABD'nin Disneyland parkında metrelerce aşı kuyruğu

13.01.2021 09:47 | Son Güncelleme: 13.01.2021 09:51
Son dakika haberi: ABD'nin Disneyland parkında metrelerce aşı kuyruğu

Son dakika haberi: Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD)'nin en büyük ve ünlü eğlence parklarından Kaliforniya eyaletindeki Disneyland, koronavirüs (Kovid-19) aşı merkezi olarak kullanılırken, aşı olmak isteyenler, metrelerce kuyruk oluşturdu.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD)'nin en büyük ve ünlü eğlence parklarından Kaliforniya eyaletindeki Disneyland, koronavirüs (Kovid-19) aşı merkezi olarak kullanılırken,  aşı olmak isteyenler, metrelerce kuyruk oluşturdu.

 ABD'nin ünlü eğlence parklarından Kaliforniya eyaletindeki Disneyland, koronavirüs (Kovid-19) aşı merkezi olarak kullanılmaya başlandı. 2,7 milyonu geçen vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alan  Kaliforniya'da şimdiye kadar virüs nedeniyle 30 binden fazla kişi de hayatını kaybetti. Kaliforniya eyaletinde beyzbol sahaları, fuar alanları ve Disneyland aşılama alanlarına dönüştürüldü. Eyalette hafta sonuna kadar günde 12 bin doz aşının yapılabileceği bir alana dönüştürülmesi planlandı.Kaliforniya Valisi Gavin Newsom ise mevcut strateji ile aşılamanın yeterince hızlı bir şekilde yapılamayacağını ve bu nedenle aşılama yapılabilmesi için yeni alanlar oluşturduklarını ifade etti. 

ARAÇ İÇİNDE AŞILAMA

Aşı olmak işteyen binlerce kişi, aşılama merkezlerinin girişinde kilometrelerce kuyruk oluşturdu. Aşı olmak isteyen halka araç içerisinde aşı vurulması dikkat çekti. Öte yandan, ABD Hastalıkları Kontrol ve İzleme Merkezi'ne (CDC) göre, ülkede şimdiye kadar 9,3 milyon kişiye Kovid-19 aşısı yapıldığını açıkladı.

- Abd

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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