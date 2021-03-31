Son dakika haberi: ABD'nin başkenti Washington'da silahlı saldırı: 4 yaralı

Son dakika haberlerine göre ABD'nin başkenti Washington'daki bir metro istasyonu yakınında meydana gelen silahlı saldırıda 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

ABD'nin başkenti Washington'daki bir metro istasyonu yakınında meydana gelen silahlı saldırıda 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Washington polisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, silahlı saldırı, kentin güneydoğusundaki Congress Heights metro istasyonu yakınlarında, yerel saat ile 13.30'da gerçekleşti.

Saldırıda, 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Polisin olaya ilişkin soruşturması sürerken, saldırgan veya saldırganlara ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan