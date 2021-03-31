Son dakika haberi: ABD'nin başkenti Washington'da silahlı saldırı: 4 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi: ABD'nin başkenti Washington'da silahlı saldırı: 4 yaralı

Anadolu Ajansı / Dildar Baykan - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: ABD'nin başkenti Washington'da silahlı saldırı: 4 yaralı

Son dakika haberlerine göre ABD'nin başkenti Washington'daki bir metro istasyonu yakınında meydana gelen silahlı saldırıda 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

TikTok'un 'nefessiz kalma challenge'ı 12 yaşındaki çocuğun sonu oldu
TikTok'un 'nefessiz kalma challenge'ı 12 yaşındaki çocuğun sonu oldu
ABD'nin casus kedi projesi yıllar sonra ortaya çıkan belgelerle ifşa oldu
ABD'nin casus kedi projesi yıllar sonra ortaya çıkan belgelerle ifşa oldu

ABD'nin başkenti Washington'daki bir metro istasyonu yakınında meydana gelen silahlı saldırıda 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Washington polisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, silahlı saldırı, kentin güneydoğusundaki Congress Heights metro istasyonu yakınlarında, yerel saat ile 13.30'da gerçekleşti.

Saldırıda, 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Polisin olaya ilişkin soruşturması sürerken, saldırgan veya saldırganlara ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Binali Yıldırım Bekir Pakdemirli Muhsin Yazıcıoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Bahar Candan Merve Dizdar Burcu Biricik
Spor Cenk Tosun Caner Erkin Mesut Bakkal Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ali Koç Dünya Kupası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: ABD'nin başkenti Washington'da silahlı saldırı: 4 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2021 21:48:28. #1.15#
title