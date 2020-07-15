Son dakika haberi: ABD'nin başkenti Washington'da 15 Temmuz ve FETÖ tartışıldı Son dakika habere göre Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşısı Fetullah Gülen'in Türkiye'ye iadesiyle ilgili ABD'den 1979'da suçluların iadesi konusunda imzalanan anlaşmaya uymasını beklediklerini belirtti.

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşısı Fetullah Gülen'in Türkiye'ye iadesiyle ilgili ABD'den 1979'da suçluların iadesi konusunda imzalanan anlaşmaya uymasını beklediklerini belirtti.

Washington'daki Bahçeşehir Uluslararası Üniversitesi (BAU) tarafından düzenlenen "Türkiye'deki Başarısız Darbeden Dört Yıl Sonra: ABD-Türkiye İlişkilerine Etkisi" başlıklı video konferansa katılan Kılıç, FETÖ'nün 4 yıl önceki hain darbe kalkışmasına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Kılıç, 15 Temmuz'un FETÖ'nun, hükümeti devirmek ve devleti ele geçirmek için ilk girişimi olmadığını hatırlatarak, "İlk olarak 2013'te, hükümeti devirmeyi amaçlayan sosyal darbe, ayaklanma girişiminde bulundular." dedi.

FETÖ'nün, 17-25 Aralık'ta uydurma delillerle ikinci kez hükümeti devirmeye çalıştığını kaydeden Kılıç, "15 Temmuz'daki askeri darbe girişimi, hükümeti devirmek ve devlet kurumlarını kontrol etmek için üçüncü denemesi oldu." diye konuştu.

Kılıç, FETÖ elebaşı Gülen'in Türkiye'ye iade sürecine dair ABD'den, 1979'da suçluların iadesi konusunda imzalanan anlaşmaya uymasını beklediklerini de vurgulayarak, "ABD'ye, Gülen ve örgütünün, 15 Temmuz terörist darbe girişimindeki rolünü kanıtlayan 85 klasör belge ve kanıt teslim ettik. Hala bu belgeler üzerinde çalışıyorlar ancak maalesef şimdiye kadar ABD yetkililerinden beklediğimiz pozitif cevabı alamadık." ifadelerini kullandı.

"Gülen dini figür değil, terör örgütü lideridir"

Konferansa katılan emekli Orgeneral Ergin Saygun da konuşmasında FETÖ elebaşı Gülen'in, ABD'deki faaliyetlerine dikkati çekti.

Saygun, FETÖ'nün ABD'de ticari ağlar ve okullar üzerinden büyük bir imparatorluk yönettiğini vurgulayarak, "Sadece ABD'de 180 okulu bulunuyor. Neden ABD'de bu kadar ayrıcalıklı bir statüsü var? Milyonlarca dolar Clinton'ın kampanyasına para desteğinde bulundular. Bu paraları nasıl kazandı ve ABD'de ne kadar vergi verdiler? Neden korunduğu ve ABD hükümetinin, onun Türkiye'de yaptıklarına neden izin verdiği çok önemli sorular." diye konuştu.

Gülen'in Orta Asya ülkelerine sızmak için kullanışlı bir yapı olduğu yorumunu yapan Saygun, "ABD, Gülen'i dini figür olarak değerlendirerek halen hata yapıyor. Gülen, dini figür değil, terör örgütü lideridir." ifadelerini kullandı.

Saygun, "15 Temmuz başarısız darbe girişimi, bu örgütün, ülkenin rejimini değiştirmek için hiçbir riski almaktan tereddüt etmeyeceğini gösterdi. ABD'deki rejimi değiştireceklerini söylemiyorum ama bu durum ABD için de net bir uyarı olmalı." diye konuştu.

"Gülen örgütü, 100'ün üzerindeki ülkede güç arayışında"

FETÖ'nün dünyadaki faaliyetlerini Türkiye adına araştıran bağımsız hukuk şirketi Amsterdam&Partners'ın kıdemli ortağı Robert Amsterdam da konuşmasında "Gülen örgütü, sadece Türkiye'de değil, Afrika, Avrupa ve 100'ün üzerindeki ülkede güç arayışında. Sürekli gerçek amaçlarını gizlemeye çalışıyorlar. Kendilerini terörist olarak değil eğitimci olarak tanıtmaya çalışıyorlar." dedi.

Amsterdam, FETÖ elebaşı Gülen'in, Türkiye'deki hükümetin siyasi bir muhalifi olduğunu göstermek niyetiyle halkla ilişkiler şirketleriyle çok pahalı işbirlikleri yaptığını aktararak, "Gülen bir siyasi muhalif değil, Türkiye'de Gülen'i destekleyecek hiçbir siyasi parti yok. O bir siyasetçi olarak faaliyet göstermiyor. O bir yalancı ve hırsız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA