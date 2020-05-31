Son dakika haberi... ABD'nin Bağdat Büyükelçisi Tueller: "Irak ile müzakereler bütün alanları kapsayacak"
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Son dakika haberi... ABD'nin Bağdat Büyükelçisi Tueller: "Irak ile müzakereler bütün alanları kapsayacak"

Son dakika politika haberi... ABD'nin Bağdat Büyükelçisi Mathew Tueller, gelecek ay ABD ve Irak arasında başlatılması beklenen stratejik müzakere görüşmelerine yönelik yaptığı açıklamada müzakerenin sadece güvenlik alanını değil, tüm alanları kapsayacağını ifade etti.

Son dakika haberi... ABD'nin Bağdat Büyükelçisi Tueller:
31.05.2020 14:11 | Son Güncelleme: 31.05.2020 14:11

ABD'nin Bağdat Büyükelçisi Mathew Tueller, gelecek ay ABD ve Irak arasında başlatılması beklenen stratejik müzakere görüşmelerine yönelik yaptığı açıklamada müzakerenin sadece güvenlik alanını değil, tüm alanları kapsayacağını ifade etti.

ABD'nin Bağdat Büyükelçisi Mathew Tueller, önümüzdeki ay ABD ve Irak arasından başlatılması beklenen stratejik müzakere görüşmelerine yönelik açıklamalarda bulundu. Büyükelçi Tueller, Haziran ayında yapılacak stratejik müzakerenin sadece güvenlik alanını değil, siyasi, ekonomi, kültürel ve eğitim alanlarını da kapsayacağını belirtti. Irak'ın enerji sektöründe bağımsızlığını sağlamak amacıyla ABD'nin Irak'a yardım edeceğini ifade eden Tueller, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı'nın (USAID) Iraklılara yardımda bulunacağını ve ABD şirketleri ile yatırımcıların Irak'a gelmelerini sağlamak için çaba harcayacaklarını belirtti.

Irak'taki göçmenlerin sorununa çözüm bulunması konusunda ülkenin alt yapısına yönelik çalışacaklarını da belirten Büyükelçi Tueller, kültürel ilişkiler alanında ise yüzlerce Iraklı öğrencinin ABD'de eğitim alabilmesi için girişimde bulunacaklarını bildirdi.

Öte yandan, ülkenin kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, ABD ve Irak arasında başlatılması beklenen stratejik müzakere görüşmelerinde IKBY'nin yer alması gerektiğini ifade etti. - ERBİL

Kaynak: İHA

Politika Manşet

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