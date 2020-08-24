Son dakika haberi! ABD, Libyalı yetkililerle ülkede ateşkesin uygulanmasını görüştü
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Son dakika haberi! ABD, Libyalı yetkililerle ülkede ateşkesin uygulanmasını görüştü

Son dakika gelişmesine göre ABD'nin Libya Büyükelçisi Richard Norland, cuma günü duyurulan ateşkes kararının uygulanması konusunda Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ve Dışişleri Bakanı Muhammed Siyale ile görüşme gerçekleştirdi.

Son dakika haberi! ABD, Libyalı yetkililerle ülkede ateşkesin uygulanmasını görüştü
24.08.2020 20:37 | Son Güncelleme: 24.08.2020 20:37

ABD'nin Libya Büyükelçisi Richard Norland, cuma günü duyurulan ateşkes kararının uygulanması konusunda Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ve Dışişleri Bakanı Muhammed Siyale ile görüşme gerçekleştirdi.

ABD'nin Libya Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Norland, ateşkes durumunun "değerlendirmesini yapmak" ve ülkede petrol üretiminin yeniden başlatılmasıyla ilgili bir dizi temasta bulundu.

Libya Başbakanı es-Serrac ile telefonda görüşen Norland'ın, ateşkes kararının "oldukça olumlu gelişmeleri temsil ettiğini" belirttiği kaydedildi.

Açıklamada Norland ile Serrac'ın görüşmede, Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonunun (UNSMIL) öncülüğünde 5+5 Ortak Askeri Komitesinin, ateşkes kararı kapsamında, "gerilimin düşürülmesi için Libya'nın orta kesimlerinin (Sirte ve Cufra) silahtan arındırılmış bölge olması ve tüm yabancı güçlerin ve paralı askerlerin Libya topraklarını terk etmesi konularına bir an önce odaklanmasının zorunlu olduğunda" mutabık oldukları vurgulandı.

Petrol üretimi ve elektrik kesintisini de görüştü

Büyükelçi Norland'ın ayrıca telefon görüşmesi gerçekleştirdiği Dışişleri Bakanı Siyale ile BM öncülüğündeki müzakere sürecini desteklemenin önemi konusunda anlaştığı ifade edildi.

Norland'ın, Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC) Başkanı Mustafa Sanallah ile yaptığı görüşmede ise ABD'nin petrol üretiminin derhal yeniden başlatılmasını sağlayacak düzenlemelere destek verdiğini vurguladığı aktarıldı.

Açıklamada Büyükelçi Norland'ın ayrıca, özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının arttığı bir dönemde, sürekli elektrik kesintilerinden duyduğu endişeyi dile getirdiği belirtildi.

Ateşkes kararı cuma günü ilan edilmişti

Başbakan Serrac ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiki Tobruk Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih, cuma günü (21 Ağustos) ateşkes kararı aldıklarını duyurmuştu.

Ateşkes kararı kapsamında, Sirte ve Cufra'nın silahtan arındırılmış bölgeler olması, ülkede petrol üretimi ve ihracının yeniden başlatılması, yabancı ve paralı askerlerin ülkeden çıkması ve Başkanlık Konseyi ve genel seçimlerin gelecek mart ayında yapılmasını öngörüyor.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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