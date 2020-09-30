Son dakika haberi: ABD'li ünlü oyuncu Jim Parsons, Mart ayında koronavirüse yakalanmış
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Son dakika haberi: ABD'li ünlü oyuncu Jim Parsons, Mart ayında koronavirüse yakalanmış

30.09.2020 19:07 | Son Güncelleme: 30.09.2020 19:11
Son dakika haberi: ABD'li ünlü oyuncu Jim Parsons, Mart ayında koronavirüse yakalanmış

Son dakika haberleri... ABD'li ünlü aktör Jim Parsons, Mart ayında koronavirüse (Covid-19) yakalandığını ve iyileştiğini duyurdu.

ABD'li ünlü aktör Jim Parsons, Mart ayında koronavirüse (Covid-19) yakalandığını ve iyileştiğini duyurdu. The Big Bang Theory adlı dizideki Sheldon karakteriyle ünlenen Jim Parsons, ve eşi Tod Spivak'ın Mart ayında koronavirüse yakalanarak iyileştiği belirtildi.


Son dakika haberi: ABD'li ünlü oyuncu Jim Parsons, Mart ayında koronavirüse yakalanmış

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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