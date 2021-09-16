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Son dakika haberi | ABD Kongre Polisi Washington'daki gösteri için Ulusal Muhafız talebinde bulundu

AA / Kasım İleri - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | ABD Kongre Polisi Washington'daki gösteri için Ulusal Muhafız talebinde bulundu

Son dakika haber: ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü, ABD Kongre Polis Müdürlüğünün Washington'da 18 Eylül'de sağcı grupların düzenleyeceği protestolardan dolayı önlem amaçlı Ulusal Muhafız talebinde bulunduğunu açıkladı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü, ABD Kongre Polis Müdürlüğünün Washington'da 18 Eylül'de sağcı grupların düzenleyeceği protestolardan dolayı önlem amaçlı Ulusal Muhafız talebinde bulunduğunu açıkladı.

Günlük basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kirby, "Kongre Polisinden Ulusal Muhafız talebi aldık. Ancak bunun ne şekilde olacağı veya sevk edilecek Ulusal Muhafız sayısı konusunda bir detay veremem." dedi.

ABD Kongre Polis Şefi Thomas Manger, Kongre'de düzenlediği basın toplantısında Trump yanlısı sağcı grupların 6 Ocak Kongre Baskını soruşturmasında gözaltına alınan ya da tutuklanan kişiler için "6 Ocak için Adalet" başlığı altında gösteri düzenlemeyi planladığını açıklamıştı.

Gösteri öncesi gerekli güvenlik önlemlerinin alındığının altını çizen Manger, 18 Eylül'deki gösteri öncesi Kongre yerleşkesinin etrafının yeniden demir çitlerle çevrileceğini belirtmişti.

AA / Kasım İleri - Son Dakika Haberleri
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