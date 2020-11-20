Son dakika haberi! ABD Hazine Bakanlığı Fed'den kullanılmayan Kovid-19 fonlarını iade etmesini istedi
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Son dakika haberi! ABD Hazine Bakanlığı Fed'den kullanılmayan Kovid-19 fonlarını iade etmesini istedi

20.11.2020 02:51 | Son Güncelleme: 20.11.2020 02:54
Son dakika haberi! ABD Hazine Bakanlığı Fed'den kullanılmayan Kovid-19 fonlarını iade etmesini istedi

Son dakika gelişmesine göre ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, ABD Merkez Bankasından (Fed) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine karşı uygulamaya koyulan kredi programları kapsamında kullanılmayan 455 milyar dolarlık fonun iade edilmesini istedi.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, ABD Merkez Bankasından (Fed) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine karşı uygulamaya koyulan kredi programları kapsamında kullanılmayan 455 milyar dolarlık fonun iade edilmesini istedi.

Mnuchin, Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerini hafifletmek amacıyla hayata geçirilen kredi programlarına ilişkin Fed Başkanı Jerome Powell'a bir mektup gönderdi.

Fed'in acil kredi programlarından 4'ü için 90 günlük uzatma talep eden Mnuchin, 5 programın ise daha önce belirlenen şekilde 31 Aralık'ta sona ermesini istedi.

Mnuchin, mektupta, "Fed'in kullanılmayan fonları hazineye iade etmesini talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Söz konusu fonların iadesiyle Kongre'nin 455 milyar doları tahsis edebileceğini belirten Mnuchin, kredi programlarının yeniden gerekmesi halinde Fed'in Hazine Bakanlığından talepte bulunabileceğini kaydetti.

Fed'den yapılan açıklamada ise "Fed, Kovid-19 salgını sırasında kurulan tüm acil durum tesislerinin, hala gergin ve kırılgan ekonomimiz için bir destek olarak hizmet etmeye devam etmesini tercih ederdi." değerlendirmesinde bulunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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