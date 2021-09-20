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Son dakika haberi | ABD Hazine Bakanı Yellen: "Ülkenin temerrüde düşmesi tarihi bir mali krizi tetikleyebilir"

AA / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberi | ABD Hazine Bakanı Yellen:

Son dakika haberler... ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ülkenin temerrüde düşmesinin "tarihi bir mali krizi" tetikleyebileceğini belirterek, Kongre'nin federal borç limitini yükseltmesi için bir kez daha çağrıda bulundu.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ülkenin temerrüde düşmesinin "tarihi bir mali krizi" tetikleyebileceğini belirterek, Kongre'nin federal borç limitini yükseltmesi için bir kez daha çağrıda bulundu.

Yellen'ın The Wall Street Journal gazetesinde konuya ilişkin "Kongre, Borç Limitini Yükselt" başlıklı bir yazısı yayımlandı.

Söz konusu yazıda Yellen, ABD'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının neden olduğu krizden çıktığını, ülkenin kendisini bir başka finansal sıkıntıya sokmaması gerektiğini ifade etti.

Kongrenin 1960'dan bu yana ülkenin borç limitini yaklaşık 80 kez yükseltti veya askıya aldığını anımsatan Yellen, bunun tekrar yapılması gerektiğini aksi halde Hazine Bakanlığının nakit dengesinin yetersiz seviyeye düşeceğini ve federal hükümetin borçlarını ödeyemeyeceğini aktardı.

Yellen, "ABD hiçbir zaman temerrüde düşmedi. Ülkenin temerrüde düşmesi, devam eden halk sağlığı acil durumunun zararını artıracak tarihi bir mali krizi tetikleyebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Temerrüdün faiz oranlarında ani bir artışı, hisse senedi fiyatlarında keskin bir düşüşü ve diğer finansal çalkantıları tetikleyebileceğine dikkati çeken Yellen, "Mevcut ekonomik toparlanmamız resesyona dönüşebilir. Bu krizden kalıcı olarak daha zayıf bir ulus olarak çıkabiliriz." ifadesini kullandı.

Yellen, Kongre üyelerinin borç limitini bir kez daha ele alacaklarından emin olduğunu belirtti ancak hızlı hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.

ABD Hazine Bakanı Yellen, 8 Eylül'de ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'ye yönelik bir mektup kaleme almış ve söz konusu mektupta federal hükümeti geçici olarak finanse etmeye yönelik önlemlerin ne kadar süreceğinin belirsiz olduğunu belirterek, borç limiti konusunda en kısa sürede harekete geçmesi için Kongre'ye çağrıda bulunmuştu.

AA / Dilara Zengin - Ekonomi Haberleri
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