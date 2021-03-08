Son dakika haberi | ABD Hazine Bakanı Yellen, ekonomik destek paketinin enflasyona neden olmayacağını savundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi | ABD Hazine Bakanı Yellen, ekonomik destek paketinin enflasyona neden olmayacağını savundu

08.03.2021 19:49 | Son Güncelleme: 08.03.2021 19:52
Son dakika haberi | ABD Hazine Bakanı Yellen, ekonomik destek paketinin enflasyona neden olmayacağını savundu

Son dakika ekonomi haberi... ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerine yönelik 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketinin enflasyonda hızlı artışa neden olacağına ilişkin endişeleri reddetti.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerine yönelik 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketinin enflasyonda hızlı artışa neden olacağına ilişkin endişeleri reddetti.

Yellen, MSNBC'ye verdiği röportajda, ekonomik destek paketinin ABD ekonomisinin gelecek yıl tam istihdama dönmesine yardımcı olacağını söyledi.

Destek paketinin hızlı toparlanmayla yüksek enflasyonu tetikleyebileceğine ilişkin endişelerin sorulması üzerine Yellen, "Bunun olacağını gerçekten düşünmüyorum. Salgından önce yüzde 3,5'lik işsizlik oranımız vardı ve enflasyonda artış sinyali yoktu." dedi.

Yellen, enflasyonun bir sorun haline gelmesi durumunda ise bunu ele alacak araçların olduğunu, politika yapıcıların durumu yakından izleyeceklerini ve harekete geçmeye hazır olacaklarını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Muharrem İnce Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Serdar Ortaç Ayşegül Çınar Demet Özdemir İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Arda Turan Mesut Özil Fatih Terim Ali Şansalan
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | ABD Hazine Bakanı Yellen, ekonomik destek paketinin enflasyona neden olmayacağını savundu - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2021 19:59:29. #1.16#
title